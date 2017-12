Leonard Cohen zahrá v lete v Bratislave

Slávny kanadský pesničkár sa predstaví na Slovensku v rámci comebackového svetového turné.

3. apr 2009 o 9:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Taká hudobná legenda na Slovensku ešte nevystúpila. Kanadský pesničkár Leonard Cohen (snímke AP) odohrá 28. augusta koncert v bratislavskej Incheba Expo Arene. Informovala o tom agentúra Vivien. Na Cohenovej oficiálnej stránke nie je dátum slovenského koncertu ešte zverejnený, ale slovenský promotér nás ubezpečil, že nejde o prvoaprílový žart.

74-ročný Leonard Cohen v súčasnosti zažíva obrovský návrat. Jeho vystúpenia po Európe a Amerike sprevádzajú nadšené recenzie, o čom svedčí aj aktuálne živé DVD a CD Live In London. Jeho koncerty trvajú až tri hodiny, počas ktorých prevedie divákov všetkými významnými pesničkami z jeho bohatého katalógu od Suzanne, So Long, Marianne, Bird On The Wire, Hallelujah až po I'm Your Man.

Je výnimočný pesničkár, ktorého kritici zaraďujú do kategórie Bob Dylana, Neila Younga alebo Van Morrisona. Je autorom skvelých piesní s poetickými textami so slovami ako vytesanými do kameňa. Na scéne pôsobí už od konca šesťdesiatych rokov.

Na aktuálnom turné ho sprevádza viacčlenná skupina, v ktorej spieva aj dlhoročná Cohenova spolupracovníčka Sharon Robinsonová. Táto vokalistka s ním spolupracovala na jeho dvoch posledných radových albumoch Ten New Songs a Dear Heather.

Vstupenky by mali byť onedlho k dispozícii v sieti Ticketportal.