Filharmónia sa musí sťahovať

Statik odporučil rýchle uzavretie Reduty, orchester musí dokončiť jubilejnú šesťdesiatu sezónu inde.

3. apr 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Hoci jubilejná 60. sezóna sa oficiálne končí až v júni, Slovenská filharmónia odohrá vo svojich priestoroch už len tri koncerty.

BRATISLAVA. O týždeň Slovenskú filharmóniu čaká rozlúčka s Redutou. Je to odporúčanie statika, ktorý navrhol čo najskôr ukončiť koncertovanie v budove. Podľa neho inak hrozí ohrozenie bezpečnosti divákov.

Čo bude ďalej

Nečakané technické problémy však nie sú dôvodom na predčasné ukončenie sezóny. Posledný koncert sa v Redute uskutoční piatok 9. apríla, no orchester bude fungovať naďalej. Akurát v iných priestoroch.

„Hrať sa bude v priestoroch Slovenského rozhlasu. Utorňajšie komorné koncerty sa presunú Vodných kasární Slovenskej národnej galérie. Museli sme dátumy trochu prispôsobiť ich programu," povedala pre SME hovorkyňa Slovenskej filharmónie Martina Tolstová. „Zakúpené abonentky a vstupenky platia na koncerty v náhradných priestoroch s voľným výberom miesta na sedenie".

Prvý koncert v Slovenskej národnej galérii je naplánovaný na 14. apríla, v rozhlase čakajú filharmonikov 23. apríla.

Na ťahu je minister

Pomoc iných inštitúcií prišla vhod, na ťahu je však hlavne zriaďovateľ Slovenskej filharmónie. „Pre Ministerstvo kultúry SR ako zriaďovateľa Slovenskej filharmónie vyplýva z tejto situácie povinnosť zabezpečiť presťahovanie do priestorov, ktoré jej umožnia plnohodnotné fungovanie počas rekonštrukcie Reduty," uviedol pre TASR hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Ministerstvo považuje za najvhodnejšie riešenie dočasné presťahovanie Slovenskej filharmónie do historickej budovy Slovenského národného divadla, a to na základe nájomnej zmluvy medzi Slovenskou filharmóniou a SND. Ministerstvo zdôrazňuje, že vlastníkom budovy zostane divadlo.

V pondelok sa má uskutočniť rokovanie ministra kultúry s riaditeľmi Slovenskej filharmónie a SND, ktoré má spresniť sťahovanie, podmienky nájomnej zmluvy a dočasného pôsobenia filharmónie v historickej budove SND.

Havarijný stav Reduty je dôsledkom odkladanej rekonštrukcie. Keďže sa však do historickej budovy SND okrem orchestra budú sťahovať aj admistratívni pracovníci, rekonštrukciu by to mohlo urýchliť z plánovaných troch rokov na dva.

Filharmónia by sa za ideálnych podmienok do sály, v ktorej pôsobila nepretržite od svojho vzniku, mohla vrátiť v roku 2011.