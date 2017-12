Fero Hora vyberá: Najlepší deň v histórii Beatles

V apríli 1964 ytvorili Beatles rekord, ktorý sa v doterajšej histórii populárnej hudby nikomu nepodarilo prekonať. Zopakujte si tento deň s Ferom Horom.

3. apr 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

Prvým hitom číslo jeden skupiny Beatles v rebríčku amerického Billboardu bola malá platňa I Want To Hold Your Hand. Na vrchol sa dostala 1. februára 1964. Skutočná „beatlemánia“ však za oceánom vypukla až po účinkovaní štvorice v Ed Sullivan Show 9. februára 1964.

Túto sobotu uplynie presne 45 rokov odvtedy, čo sa Beatles podaril jedinečný kúsok – vytvorili rekord, ktorý sa v doterajšej histórii populárnej hudby nikomu nepodarilo prekonať. V horúcej stovke hudobného týždenníka Billboard s dátumom 4. apríla 1964 patrilo prvých päť pozícií pesničkám Beatles v nasledujúcom poradí:

Prvé miesto



Pesničku Can´t Buy Me Love napísal Paul McCartney v jednom parížskom hoteli v čase série koncertov Beatles v slávnej Olympii. Aj nahrávka tejto skladby sa zrodila v hlavnom meste Francúzska. Pieseň Can´t Buy Me Love sa objavila v prvom filme Beatles A Hard Days Night, na jeho soundtracku i na singli.

Druhé miesto

Skladbu Twist And Shout pôvodne nahrala skupina Top Notes. John Lennon, ktorému patrí sólový hlas v „beatlesáckej“ verzii Twist And Shout bol pri jej realizácii prechladnutý, ale George Martin si jeho zastretý vokál pochvaľoval. Bola to jediná coververzia Beatles, ktorá bodovala na popredných pozicíciách a to v amerických aj nemeckých rebríčkoch.

Tretie miesto



She Loves You je pesnička, ktorú napísali John Lennon a Paul McCartney spolu. Hudobný nápad sa zrodil v Paulovej hlave a potom ho spolu s Johnom rozpracovali do konečnej podoby. Na britskom trhu sa singel She Loves You objavil v lete 1963 a potom bol jednotkou štyri týždne. Minulo sa ho vyše milióna kusov a až do roku 1977 bol najpredávanejšou anglickou malou platňou. Vtedy ju predstihol singel Paula McCartneyho Mull Of Kintyre.

V roku 1963 sa titul She Loves You objavil i v USA, ale neujal sa. Stalo sa to až v nasledujúcom roku pri jeho reedícii v čase, kedy už bola zaoceánska „beatlemánia“ v plnom prúde.

Štvrté miesto



Táto skladba sa stala na malej platni prvou americkou jednotkou skupiny Beatles. Na zámorskom trhu sa objavila na Vianoce roku 1963, kedy firma Capitol Records rozbiehala veľkú kampaň na uvedenie Beatles v USA.

Skladbu I Want To Hold Your Hand zložili spolu John Lennon a Paul McCartney pri klavíri v byte vtedajšej Paulovej priateľky – herečky Jane Asher.

Piate miesto



Please Please Me bola druhá anglická malá platňa Beatles, ktorá sa stala aj titulnou melódiou prvého albumu tejto skupiny. Jej autorom bol John Lennon a pôvodne mala pomalé tempo. Producentovi Georgeovi Martinovi sa to však nepáčilo a skladbu pred nahrávaním narýchlo prearanžovali.

