Držitelia Grammy vystúpia na Slovensku

Tohtoroční držitelia prestížneho hudobného ocenenia Grammy za celoživotné dielo, skupina The Blind Boys of Alabama, vystúpia v rámci svojho turné aj na Slovensku

4. apr 2009 o 12:16 TASR

BRATISLAVA. Tohtoroční držitelia prestížneho hudobného ocenenia Grammy za celoživotné dielo, skupina The Blind Boys of Alabama, vystúpia v rámci svojho turné aj na Slovensku. Svoj koncert odohrajú na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne.

Termín koncertu 17. júla zverejnila skupina na svojej oficiálnej stránke www.blindboys.com a potvrdila ho aj internetová stránka slovenského festivalu.

Černošskí nevidiaci muzikanti z Alabamy sa preslávili soulovými tradicionálmi a gospelom. Sú držiteľmi piatich ocenení Grammy - tohto roku aj za najnovší album Down In New Orleans. V žánrovej kategórii triumfovali aj v roku 2004 spoločným albumom s americkým spevákom Benom Harperom s názvom There Will Be Light.

"Koncert The Blind Boys Of Alabama v roku 2007 bol jedným z najdojímavejších a najsrdečnejších momentov našej histórie. Odvtedy skupina dostala dve Grammy... Ich koncert odporúčame každému, kto chce uvidieť ďalšiu nádhernú a čistú podobu hudby nevidiaci speváci z The Blind Boys Of Alabama ju určite privezú so sebou," píšu organizátori hudobného festivalu na svojej oficiálnej stránke.

Skupina pred vystúpením na Slovensku odohrá koncert na džezových festivaloch vo švajčiarskom Montreaux a vo švédskom Štokholme a odcestuje na americkú časť turné.