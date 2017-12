Metallicu a Run-DMC uviedli do rokenrolovej siene slávy

Členmi rokenrolovej sieň slávy sa v sobotu stali rôzni umelci. Napríklad rapperi Run-DMC, Metallica či Wandy Jackson.

5. apr 2009 o 13:30 SITA

BRATISLAVA. Rokenrolová sieň slávy vzala v sobotu fanúšikov a fanúšičky na "výlet históriou modernej hudby", keď sa jej členmi stali rôznorodí umelci od 71-ročnej "kráľovnej rockabilly" Wandy Jackson, cez raperov Run-DMC až po Metallicu.

Vyvrcholením slávnostného ceremoniálu bolo práve vystúpenie skupiny Metallica, ktorá na pódiu zahrala svoje hity s dvoma basgitaristami - Jasonom Newstedom a Robertom Trujillom. Spevák James Hetfield a bubeník Lars Ulrich poďakovali fanúšikom, ktorí ich nasledovali v dobrých i zlých časoch. Podľa Hetfielda je úspech Metallicy "živým dôkazom toho, že sny sa môžu plniť". Ocenenie spolu s nimi na pódiu prevzal Ray Burton - otec pôvodného gitaristu Cliffa Burtona, ktorý tragicky zahynul v roku 1986.

Metallica vznikla v roku 1981 v Los Angeles a v roku 1986 na seba upozornili albumom Master of Puppets, ktorý je považovaný za jeden z najvplyvnejších heavy-metalových albumov v dejinách. Mimoriadny úspech zaznamenal aj eponymný album Metallica z roku 1991. Ich deviaty štúdiový album Death Magnetic vyšiel v septembri 2008.

I keď Run-DMC nepatria medzi prvé rapové formácie, boli medzi prvými, ktorí dosiahli mainstreamový úspech a ako prví získali platinovú platňu za predaj albumu Raising Hell (1986). Úspech zaznamenali napríklad so skladbami My Adiddas či It's Tricky, no ich najväčším hitom bola prerábka Walk This Way skupiny Aerosmith, ktorú spolu so slávnymi rockermi nahrali v roku 1986. Simmonsa, McDanielsa a Mizella, ktorého zastrelili v roku 2002, do Siene slávy uviedol raper Eminem, ktorý ich podľa vlastných slov po prvý raz počul, keď mal 11 rokov.

Hudobníci, ktorých v sobotu uviedli do Siene slávy sa rôznia od koreňov rokenrolu stelesnených Wandou Jackson, ktorá začínala hraním s Elvisom Presleym a Johnnym Cashom, po klasického rockera Jeffa Becka, ktorého uviedol gitarista Led Zeppelin Jimmy Page. Soulového speváka Bobbyho Womacka uviedol gitarista Rolling Stones Ron Wood, a Smokey Robinson privítal svojich priateľov doo-wop skupinu Little Anthony & The Imperials.

Rokenrolová sieň slávy svojich prvých členov predstavila v roku 1986. Boli medzi nimi Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard a Elvis Presley. Svoje brány v Clevelande otvorila verejnosti v roku 1995. Členmi Rock'n'rollovej siene slávy sa môžu stať umelci 25 rokov po vydaní svojej prvej nahrávky.