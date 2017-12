Folklór obliekli moderne

Tanečno-hudobný projekt Hviezdy folklóru s podtitulom Hudbou, tancom a folklórom proti intolerancii uviedol v premiére v sobotu ečer orchester Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu s tanečným súborom Čarovné ostrohy Atašé.

5. apr 2009 o 11:19 TASR

BRATISLAVA. Tanečno-hudobný projekt Hviezdy folklóru s podtitulom Hudbou, tancom a folklórom proti intolerancii uviedol v premiére v sobotu večer orchester Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu s tanečným súborom Čarovné ostrohy Atašé.

Berky Mrenica v spolupráci choreografmi Jaroslavom Moravčíkom a Petrom Živnerom pripravili šou, v ktorej spojili štylizovaný folklór a rytmický moderný tanec. Premiéru mal novozložený 24-členný orchester Diabolské husle s viacerými známymi hudobníkmi súčasnosti. Úspech mali jeho samostatné hudobné čísla Diabolské husle, Loro, Cigánsky plač a známa pieseň Duj duj dešuduj.

O réžiu programu a choreografiu tanečných čísel sa spoločne podelili Jaroslav Moravčík a Peter Živner. S tanečným súborom Čarovné ostrohy-Atašé zaujali klasickými tancami zo Šariša, Myjavskou parádou, karičkou zo Zemplína, Podpolianskou náladou aj modernými tancami s gumami či plastovými fľašami v tanci nazvanom Čap(fl)aše. Hosťom z Moravy v tomto programe bol folkový pesničkár Vlasta Redl.

Z troch piesní mal najväčší úspech duet 12 chlapov, ktorí zaspievali spolu s Róbertom Puškárom aj v sprievode Puškárovej fujary. Zaplnené hľadisko bratislavského Istropolisu odmenilo účinkujúcich v závere dlhotrvajúcim aplauzom a standing ovation.

"Bol som bigbiťák, v pätnástich som začal tancovať a moje srdiečko bilo aj pre bigbít aj pre tanec. Robil som dlhé roky umeleckého šéfa SĽUK-u, preskákal som si roky ako sólista aj tanečník tohto súboru. Dnešné predstavenie bolo príjemné, bol tam folklór, aj moderné tance, celý tanečný súbor, ktorý má tri desiatky členov, sa mohol naplno prejaviť v tomto programe," povedal choreograf Jozef Moravčík.

"Som veľmi prekvapený, že bola takáto spontánna reakcia, toto sme naozaj nečakali. Malo to veľkú odozvu, takže sa tešíme. Príprava bola poriadna drina, ale oplatilo sa," dodal choreograf Peter Živner. "Snažil som sa tento program pripraviť tak, aby to nebolo také štandardné, jednoduché. Podarilo sa mi dať dokopy fantastických muzikantov, a v prvom rade dobrých ľudí, ktorí mali trpezlivosť a vydržali pripraviť to náročné predstavenie," pridal tretí z hlavných aktérov tohto projektu, husľový virtuóz Ján Berky Mrenica.