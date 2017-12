Paul McCartney a Ringo Starr opäť na pódiu

Dvaja bývalí členovia skupiny Beatles vystúpili spoločne v New Yorku na večierku nadácie Davida Lyncha.

5. apr 2009 o 15:38 TASR

NEW YORK. Dvaja bývalí členovia skupiny Beatles, Paul McCartney a Ringo Starr, vystúpili v noci nadnes spoločne v New Yorku na charitatívnom večierku nadácie Davida Lyncha.

K ich vystúpeniu sa pridali mnohí hudobníci, napr. Eddie Vedder (Pearl Jam), Donovan, Sheryl Crow, Ben Harper, Moby a Mike Love (Beach Boys.)

Akcia sa konala v Radio City Music Hall a koncert bol určený pre tých mladých ľudí, ktorým je možné pomôcť prostredníctvom meditácie.

Paul McCartney a Ringo Starr si naposledy spolu zaspievali v roku 2002 na koncerte, ktorý usporiadali na pamiatku Georgea Harrisona.

Teraz zaspievali pieseň "A Little Help From My Friends" a spoločne s inými hviezdami raný hit "Chrobákov" "I Saw Her Standing There". Paul McCartney zaspieval potom sám ďalších 12 piesní počas večera, medzi nimi od Beatles Can´t Buy Me Love a Let It Be.

Beatles na archívnej fotografii.

McCartney a Starr hrajú With a little help for my friends

Zdroj: MTI