Prísľub, že Prísľuby z východu budú pokračovať

Minulý rok sa kanadský režisér David Cronenberg vrátil k svojej slávnej Muche a spravil z nej neúspešnú operu. Teraz sa chystá vrátiť k svojmu zatiaľ poslednému filmu Prísľuby z východu.

6. apr 2009 o 10:14 Kristína Kúdelová





BRATISLAVA. Takýto experiment ešte David Cronenberg nerobil. Ale už sa v podstate rozhodol: nakrúti pokračovanie svojej drámy Prísľuby z východu. Zdá sa mu, že zostala akosi nedopovedaná.

Všetko sa nezmestilo

V kine sme ju videli minulý rok, bol to temný príbeh o ruskej mafii v Londýne. Najtajomnejšou postavou sa zdal šofér Nikolaj - každý deň poslušne rozvážal svojich mafiánskych šéfov, zároveň však akoby pomáhal mladej sestričke, ktorá pri práci v nemocnici narazila na ich veľký zločin.

Nakoniec vysvitlo, že Nikolaj je policajt a že do pochybnej ruskej rodiny sa len bezchybne infiltroval.

„Nikdy som sa neocitol v takej situácii, že by som z nejakého filmu potreboval robiť dodatok,“ citoval kanadského režiséra denník El Mundo. „Po Prísľuboch z východu som však nemal pocit, že by sme príbeh Nikolaja ukončili. Veľa vecí sa nám do filmu nezmestilo.“

Cronenberg by aj vedel, ako by príbeh mohol pokračovať, najprv však chce počuť názor svojho scenáristu Steva Knighta. Súčasne si overil, že pokračovať by chcel aj Viggo Mortensen, ktorý Nikolaja v Prísľuboch z východu hral.

Mucha šla do opery

Takýto experiment David Cronenberg naozaj ešte nerobil, ale robil jeden podobný. Minulý rok sa vrátil k svojmu veľkému hitu z roku 1986: Muche. Na filmové nástroje pritom ani nepomyslel, príbeh preniesol do divadla a spravil z neho operu. Ten nápad dostal preto, že pôvodná hudba z Muchy sa mu zdala skvelá (jej autorom je oscarový skladateľ Howard Shore). Myslel si, že svojou silou presahuje filmové médium. Pred dvomi rokmi sa na festivale v Cannes stretol s fanúšikmi a hrdo im o nej rozprával.

„V Muche je jedna scéna, kde ide hlavná postava ulicou. Nič viac. Ibaže už má v sebe gény muchy. Ilustroval som to výraznou hudbou - štúdio však namietalo. Prečo také decibely, keď iba kráča, pýtalo sa nechápavo. Omyl, vravel som im, už má v sebe novú silu a kráča v ústrety svojmu osudu,“ hovorí Cronenberg.

Jeho operu uvádzalo parížske divadlo, orchester viedol Plácido Domingo. Bohužiaľ, nejako hviezdne to nedopadlo. Miestne noviny o nej síce písali, ale pozitívny tón im zostal len do premiéry. Po nej prišli výčitky – denník Le Figaro napríklad napísal, že hudba sa mu zdala akási pasívna.

S ochranou amuletu

A predsa to Francúzom nezabránilo, aby si tento týždeň spomenuli na Cronenberga opäť. Odovzdali mu rad Čestnej légie, píše BBC. „Ďakujem vám za láskavosť,“ vravel. „Považujem túto medailu za amulet, čo ochraňuje umenie. Nech žije Francúzsko, nech žije Kanada, nech žije film!“