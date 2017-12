Zomrel džezový hudobník Bud Shank

Flautista a saxofonista Clifford 'Bud' Shank, ktorý spolupracoval napríklad s kapelou The Mamas & the Papas, zomrel vo veku 82 rokov.

6. apr 2009 o 11:28 SITA

BRATISLAVA.Flautista a saxofonista Clifford 'Bud' Shank, ktorý spolupracoval napríklad s kapelou The Mamas & the Papas, zomrel vo veku 82 rokov. Skonal vo štvrtok 2. apríla na zlyhanie pľúc v Tucsone v Arizone, média o tom informovali až o niekoľko dní. Ešte deň pred smrťou bol v štúdiu, kde nahrával svoj nový album.

Clifford 'Bud' Shank patril k prvým džezovým muzikantom, ktorí objavili a hrali aj brazílsku hudbu. Spolupracoval so zoskupením The Mamas & the Papas, hrou na flaute prispel napríklad k skladbe California Dreamin'. Jeho vlastný album Michelle (1966) sa prebojoval do hudobného rebríčka časopisu Billboard. V roku 2007 založil skupinu Bud Shank Big Band.