Aj Metallica už je v sieni slávy

Na pódiu galavečera sa metalová legenda rozrástla na superskupinu, ktorej členmi sa na chvíľu stali Jimmy Page, Ron Wood, Joe Perry a Flea.

7. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

CLEVELAND. V sobotu v noci sa otvorila prestížna Rokenrolová sieň slávy pre ďalšie legendy. Najväčšia pozornosť sa sústredila na skupinu Metallica, ktorá sa do prestížneho klubu dostala spolu s rapovými pioniermi Run-DMC, soulovým spevákom Bobbym Womackom, britským gitaristom Jeffom Beckom a vokálnou skupinou Little Anthony and The Imperials.

Po dvanástich newyorských rokoch sa ceremoniál uskutočnil v Clevelande, čiže v meste, kde sa nachádza múzeum Rokenrolovej siene slávy. Vôbec prvýkrát bol večer prístupný nielen pre VIP, ale aj pre fanúšikov.

Mnohí z 5-tisíc priaznivcov rokenrolu prišli vďaka Metallice, ktorá cez bubeníka Larsa Ulricha poďakovala za ich podporu. Metalová legenda si zahrala dve piesne aj s bývalým basistom Jasonom Newstedom (na snímke druhý zľava), ktorý ju po nezhodách opustil v roku 2001. Do siene slávy kapelu uviedol basák z Red Hot Chili Peppers Flea: „Ťažko povedať, aké všetky možné elementy musí mať skupina, aby bola najlepšia, ale Metallica ich má všetky."

A vzápätí prišlo to najlepšie z najlepšieho. Na pódiu sa spolu s Metallicou objavila ťažko uveriteľná zostava: Jimmy Page (ex-Led Zeppelin), Ron Wood (Rolling Stones), Joe Perry (Aerosmith), Flea a Newsted. Superskupina odohrala klasiku Train Kept A Rollin´.





Hiphopových veteránov Run-DMC predstavil Eminem, ktorý ich význam pre tento štýl prirovnal k Beatles. Gitarový virtuóz Jeff Beck je v sieni slávy od roku 1992 ako člen The Yardbirds. Teraz sa tam dostal za sólovú hudbu.

Prestížny klub hviezd je otvorený aj pre sprievodných hudobníkov. Tento rok sa brány otvorili pre bubeníka DJ Fontanu a basáka Billa Blacka, ktorí hrali s Elvisom Presleym, klávesáka Spoonera Oldhama, priekopníka soulu a spolupracovníka Neila Younga a speváčku rockabilly Wandu Jacksonovú.