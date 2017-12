Americký sen Neila Younga

Legendárny kanadský pesničkár nahral silný album Fork In The Road.

8. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik

Neil Young zasvätil nové piesne svojmu automobilovému projektu.



BRATISLAVA. Fantastický kanadský pesničkár nahral množstvo albumov, ale stále aj po šesťdesiatke dokáže neustále prekvapovať. V posledných rokoch našiel veľmi zaujímavý spôsob, ako písať piesne.

Troj-štvorminútové melódie sa stali malými dokumentmi jeho života a myšlienok. Hovorte tomu hudobný žurnalizmus, napísal magazín Uncut.

Keď nahral jemný akustický Prairie Wind (2005), bol vo veľkom ohrození života, pretože mu lekári našli na mozgu vážne ochorenie. Namiesto toho, aby odpočíval doma alebo v nemocnici, nahral album, ktorého témou bolo ohliadnutie za životom a smrteľnosť.

Neskorší Living With War (2006), ktorý dal dohromady za niekoľko dní, bol čistou priamou obžalobou vojny v Iraku a prezidentúry George W. Busha.

Auto na elektrinu

Téma najnovšieho albumu Fork In The Road je zas iná. Desaťpesničková kolekcia je zasvätená jeho projektu alternatívnych energií LincVolt Projekt a svetovej ekonomickej kríze. Predstavte si klasický americký „bourák", ktorý zožerie litre benzínu, no namiesto klasickej pohonnej látky je poháňaný alternatívnymi zdrojmi - presnejšie elektrinou.

Aj o takých veciach sa dajú písať piesne. Young ale nie je vecný, jeho nové pesničky nie sú opísané novinové články, len pokračujú v polozabudnutej tradícii starých bardov, ktorí udalosti zaznamenávali do svojich skladieb. Young vie, že na rozdiel od včerajších novín, ktoré končia v koši, sú pesničky skvelým komunikačným kanálom.

Utiahnime si opasky

V novinke Fork In The Road sa snaží presvedčiť domácich, že aj keď si teraz uťahujú opasky, nemusia prísť o svoj americký sen, len sa musia naučiť zmýšľať po novom. Jednou z možností sú práve alternatívne energie.

Nové pesničky si hudobník testoval na poslednom celosvetovom turné, takže jeho fanúšikovia cítili, že sa niečo chystá. Niektorí neboli s týmto krokom nadšení, pretože Young pre Fork In The Road opäť posunul vydanie prvého dielu obsiahlych archívov, ktorých termín sa zmenil v posledných rokoch už niekoľkokrát.

Young má tvrdú hlavu. Tento slobodný umelec roky robí to, čo uzná za potrebné, aj keď to koliduje s verejnou mienkou. V osemdesiatych rokoch ho dokonca žaloval na súde jeho bývalý vydavateľ Geffen, že vydáva „nereprezentatívne" albumy. Ani nedávny protivojnový Living With War nezožal v čase predobamovskej Amerike len pozitívne ohlasy.

Piesne nezmenia svet

Youngov svet sa v posledných rokoch dosť zradikalizoval. Len si zoberte jeho posledný dokument Living With War s CSN, ktorý popisuje súboj budúcej a včerajšej Ameriky.

Dnes tento hudobník, ktorý napísal protestné songy ako Alabama, Ohio alebo Southern Man tvrdí v jednej z najlepších piesní nového albumu Just Singing a Song, že pesničky už nedokážu meniť svet tak ako v minulosti.

Postarší Neil, na ktorom už vidno, že ho dobehli roky, to v sebe stále má. Fork In The Road je jeho najlepším albumom za posledné obdobie.