Tom Cruise chce byť Sundance Kidom

Jeden Butch Cassidy a Sundance Kid už nestačí. Tom Cruise chce svoju verziu legendárneho westernu, v ktorom si hlavné úlohy rozdelili Robert Redford a Paul Newman.

7. apr 2009 o 17:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Cimrmanovci by povedali: Môžeme s tým súhlasiť, môžeme s tým nesúhlasiť. Ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme urobiť. Z klasiky Butch Cassidy a Sundance Kid sa bude robiť remake.

Novým Robertom Redfordom má byť Tom Cruise a novým Paulom Newmanom John Travolta. A čo je najhoršie, nevyzerá to ako žart. Táto správa sa už šíri tri dni, zaoberajú sa ňou seriózne svetové noviny a prevzal ju aj filmový server imdb.com.

Čo s kamarátom Travoltom?

S nápadom prišiel Cruise. Film, ktorý v roku 1969 nakrútil George Roy Hill, ho vraj očaril, keď bol ešte iba školopovinné dieťa. Tomu sa vôbec nečudujeme. Skôr sa čudujeme, že ho nepovažuje aj za nedotknuteľný, keď už ho má tak veľmi rád. Keby sa aspoň vyhovoril na to, že všetky jeho kópie sa už zodrali a zničili. Ale nie.

Remake chce vraj robiť preto, že už dávno hľadal príbeh, v ktorom by si zahral spolu so svojím kamarátom Travoltom - a tento film sa mu zdá najvhodnejší.

Bude aj producentom a tvrdí, že s nakrúcaním novej verzie súhlasil i Paul Newman, mesiac pred svojou smrťou.

Nový zázrak

Príbeh Butcha Cassidyho a Sundancea Kida patrí k najkrajším kúskom Newmanovej kariéry, a presne to isté by mohol povedať aj Redford. V pôvabnom westerne hrali netradičných hrdinov. Vylupovali banky a boli postrachom okolia. Polícia ich preceňovala, neboli to až takí šikovní kovboji. Šikovní vlastne neboli skoro vôbec. Nehodili sa do svojej doby. Neradi strieľali a veľa snívali.

Koncom šesťdesiatych rokoch prechádzal zmenami celý svet, Butch a Kid boli ich obrazom tiež. A bol to zázračný obraz, pretože sa v ňom spojilo, možno premyslene, možno úplne náhodou, niekoľko čarovných prvkov naraz. Zábavné dialógy, skvelá hudba aj kamera, prekvapujúce zvraty v príbehu a šarmantní herci.

Tom Cruise prejavuje ozaj veľkú odvahu, keď sa čosi také chystá nakrútiť ešte raz. Dúfajme, že sa vie aspoň trochu vžiť do svojej budúcej postavy Sundancea Kida, lebo ten mal strach aj zo skoku do vody.