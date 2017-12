Novým šéfom Opery SND je Pavol Smolík

V utorok večer padlo definitívne rozhodnutie komisie, ktorá vyberala nového šéfa Opery Slovenského národného divadla. Komisia jednohlasne odporučila, aby súbor viedol dramaturg a režisér Pavol Smolík.

8. apr 2009 o 17:00 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA. Pavol Smolík už nie je dočasne poverený vedením Opery Slovenského národného divadla. Stane sa novým riaditeľom súboru. Taký je výsledok druhého kola výberového konania, ktoré sa uzavrelo predvčerom večer.

„Rozhodli sme sa pre Pavla Smolíka. Mal najanalytickejší pohľad na súčasnú problematiku Opery SND, ako aj najprepracovanejšie podklady jej vízie do budúcnosti," povedal predseda výberovej komisie, člen Umeleckej rady SND, teatrológ a dramaturg Jaroslav Blaho.

Rozhodnutie komisie bolo jednohlasné. Má síce len odporúčací charakter, ale generálna riaditeľka SND Silvia Hroncová sa s ním stotožnila: „Plne to akceptujem. Výberová komisia pristúpila k vypočutiu uchádzačov veľmi zodpovedne, analyticky a vecne. Verím, že sa umelecké, organizačné vízie nového riaditeľa podaria zrealizovať v čo najkratšom čase," povedala.

Pavol Smolík (1964) bol poverený vedením operného súboru od 8. decembra 2008. Stalo sa tak po odchode Gabriely Beňačkovej (svetoznáma speváčka bola pritom riaditeľkou iba od leta 2008). K svojej novej funkcii sa však tento dramaturg, režisér a pedagóg zatiaľ vyjadrovať nechce. Odkázal nás na oficiálnu tlačovú konferenciu, ktorá by sa mala konať začiatkom budúceho týždňa.

V druhom kole konkurzu sa okrem neho zúčastnili Damiano Binetti, Petr Kofroň a Jaroslav Kyzlink. Prvý menovaný pôsobí v Opave, druhý sa zase venuje najmä súčasnej hudbe. Najmladším uchádzačom bol Jaroslav Kyzlink. Tohto tridsiatnika pozná aj bratislavské publikum z jeho pôsobenia na mieste šéfdirigenta Opery SND (2004 - 2006).

Ani jeden z tejto trojice však podľa Jaroslava Blaha neponúkol takú prepracovanú analýzu a záruku kontinuity súboru ako Pavol Smolík. V jeho prospech zavážilo aj to, že s Operou SND už dlho spolupracuje.

Výberové konanie na miesto operného riaditeľa vypísala generálna riaditeľka Slovenského národného divadla Silvia Hroncová 20. februára. Prihlášku spolu s požadovanými materiálmi bolo potrebné doručiť do 20. marca. Do prvého kola sa prihlásilo šesť uchádzačov, no dvaja nesplnili základné podmienky konkurzu.