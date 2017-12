Pierre Charpin: Box plus plus (2009)

Skrinka je v dizajne klasika. V dejinách existuje v nespočetných verziách. Súčasnosť nie je iná. Nadprodukcia prítomná aj v tomto segmente prináša každoročne mnoho výstupov. Zväčša je to nuda. Stará známa vec, že dobrého je málo, platí aj tu.

9. apr 2009 o 0:00 Ľubica Hustá

Charpinova skrinka Box plus plus, nazývaná aj Faro z limitovanej kolekcie 8 1/2 (2009) tam patrí. Jej minimalistická „hladká" geometria, striedmo nakomponované prvky a senzuálny farebný duel bieleho vzdušného sokla a plnej lesklej zelenej hmoty skrinky z nej robia výnimočný kus.

Žiari a zároveň je nenápadná, normálne funguje a zároveň klame telom, tým, že tak presvedčivo evokuje sochu. Je to forma, ktorá akoby odmieta otupujúcu banalitu každodennosti a zároveň je vlastne obyčajná. Horná úložná časť je z lakovaného hliníka, dolná báza z bielej ocele.

Jej autor Pierre Charpin má na súčasnej francúzskej dizajnérskej scéne svojskú pozíciu. Je podobne nenápadný a zároveň hviezda. Medzi znalcami. Orientuje sa na nábytkový dizajn a bytové doplnky. Jeho doménou sú skôr limitované edície.

Ako dizajnéra ho napríklad nezaujímajú nové formy ani vylepšovanie existujúcich. Je majster v redukcii. Hľadá esenciu tvaru, ale bez umelého pátosu, skôr s jemným zmyslom pre humor. Navyše vyniká vycibreným citom pre farbu (má rád jasné, napríklad aj fluorescentné farby) a ľahkú kompozíciu.

Je doma v teritóriu voľného umenia, od mladosti (štúdium absolvoval v roku 1984) obdivuje hlavne koncept a minimal, ale umelcom sa necíti. Umenie vstrebáva a potom infiltruje do svojho dizajnu. Rád a veľa kreslí. Kresba je preňho otvoreným výskumom možností produktu.

V súvislosti so svojím dizajnom trvá na tom, aby jeho veci ostali vecami a nestali sa objektmi (a to napriek tomu, že na to veľmi zvádzajú). „Výtvarný objekt má presnú definíciu," hovorí Charpin, „zatiaľ čo veci ostávajú nejasné, definujú a dotvárajú sa až používaním." A on chce, aby jeho veci boli normálne používané a nielen obdivované.

Sú to skôr funkčné elementy, ktoré však majú schopnosť meniť atmosféru priestoru. Pierre Charpin vystavil kolekciu 8 1/2 vo februári v prestížnej parížskej galérii dizajnu Kreo, ktorá iniciovala jej vznik. Od začiatku marca až do júna sa predstavuje veľkou profilovou výstavou v múzeu dizajnu a úžitkového umenia MUDAC v Lausanne.