Nepodarená pocta komiksovej klasike

Známy tvorca grafických noviel Frank Miller sa predstavuje režijným debutom.

11. apr 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Ani plejáda hereckých hviezd nepomohla filmu, ktorý mal veľké ambície. Nakrútil ho slávny tvorca komiksov Frank Miller.

Spirit pripomína český film Václava Marhoula Mazaný Filip: vieme, že má ísť o láskavú persifláž. Vieme, ktorý žáner si berie na mušku. Sú tu vyabstrahované, skoncentrované a vydestilované všetky stereotypy a klišé.

Z príbehu zostala všeobecne zrozumiteľná dreň. Dialógy sa skladajú so samých fráz a zapamätateľných výrokov. Účinkuje plejáda filmových hviezd. A predsa sa nesmejeme, nezabávame, nežasneme, netešíme sa, len cítime, že tomu čosi chýba. Žeby talent filmového rozprávača?

Veľmi osobný projekt

Frank Miller si svojimi temnými, pochmúrnymi komiksami a grafickými novelami vybudoval renomé umelca a široký okruh verných nadšených fanúšikov. Pracoval na klasických sériách ako Spider-Man, Daredevil a Elektra, Captain America, Batman, X-Men.

K filmu sa však dostal priamo, keď napísal scenáre pre snímky Robocop 2 a Robocop 3. Až potom použili jeho komiks pre film Elektra. Začiatkom 90. rokov prišiel Miller s komiksom Sin City a roku 1998 so sériou 300. Podia oboch vznikli mimoriadne úspešné filmy, na Sin City sa dokonca popri Robertovi Rodriguezovi podieľal aj ako spolurežisér. Rovnakú úlohu by mal zohrať aj v plánovaných Sin City 2 (2010) a Sin City 3 (2011). No ešte predtým je tu so sólovým režijným debutom Spirit.

Je to veľmi osobný projekt. Autor námetu Will Eisner (1917- 2005) bol populárny americký tvorca komiksov, Millera hlboko ovplyvnil a ten ho dodnes označuje za svojho učiteľa. Eisner koncom roka 1939 začal tvoriť sériu príbehov o policajtovi, ktorý vstal z mŕtvych a stal sa mysterióznym, nesmrteľným ochrancom veľkomesta Central City.

Avantgardná zmes

Šlo o avantgardnú zmes drsnej detektívky, duchariny, sci-fi a do značnej miery i erotiky, lebo nesmrteľný Spirit záhadne a neodolateľne priťahuje všetky ženy. Celé je to odľahčené nadhľadom a humorom. Reprinty starých príbehov, ale i nové pokračovania série Spirit vychádzajú dodnes.

Miller si teda pre svoj režijný debut vybral poriadne tvrdý oriešok. Ak má zmes všemožných, často protichodných žánrov fungovať, musí predovšetkým diváka upútať, zaujať, presvedčiť a udržiavať jeho pozornosť.

Vizuálny štýl, podobný ako v Sin City, je síce pôsobivý a úchvatný, ale nie samospasiteľný. Účinkuje premyslený výber najkrajších herečiek (Eva Mendes, Scarlett Johansson, Paz Vega, Jaime King), no ich pôvab v digitálne dotváranom filme vyznieva nepresvedčivo, umelo... hm... komiksovo?

Zredukované herectvo

Herectvo je zredukované na sošné postoje a prednášanie fráz. Podobne aj vizuálna stránka eliminuje všetko, čo režisér považoval za nepodstatné a vedľajšie, čo však v skutočnosti vytvára svojráz, podstatu každého filmu.

Filmový Spirit sa pokúša preniesť na plátno komiksovú poetiku zjednodušením, štylizáciou a potlačením detailov vo všetkých svojich zložkách. Výsledkom je vypreparovaná, sterilná a odťažitá zábava, ktorá síce zrozumiteľne a presne vypovedá o všetkých svojich ambíciách, ale napĺňa z nich len málo.

Ak chcel Frank Miller zložiť poklonu komiksovej klasike, mal zostať pri tom, čo ovláda majstrovsky. Pri komikse.