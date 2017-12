Fero Hora vyberá: Tri hity rokov sedemdesiatych

Rod Stewart, Slade a Sweet. Legendárny dídžej Fero Hora vyberá staré hity. Staré ale dobré.

10. apr 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

Legendárny dídžej Fero Hora vyberá staré hity. Staré ale dobré.

Najviac hitov mal v anglickom rebríčku sedemdesiatych rokov Rod Stewart. Pôvodne chcel byť futbalistom, keď mu to však nevyšlo, dal sa na spevácku kariéru - spieval na uliciach. Zo Španielska ho kvôli tomu vyhodili. Ako sólista sa objavil prvýkrát v hitparáde v roku 1971.

video //www.sme.sk/vp/8967/

Kapela Slade začala svoju kariéru v 60. rokoch minulého storočia. V istom klube ich počul Chas Chandler, ktorý pomohol aj Jimimu Hendrixovi.

video //www.sme.sk/vp/8965/

Kapela Sweet mala v anglickom rebríčku sedemdesiatych rokov 10 malých platní. Medzi nimi aj titul The Six Teees. Táto melodická heavy kompozícia sa prepracovala na deviate miesto a to v čase, keď sa členovia Sweet rozhodli interpretovať vlastnú tvorbu.

video //www.sme.sk/vp/8966/

Fero Hora vyberá je pravidelná relácia TV SME. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok od 20:00.