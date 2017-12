Ivetka a panna Mária z Litmanovej

Film Ivetka a hora je veľmi krehkým a intímnym rozprávaním o mladej žene, náboženskom fenoméne dnešnej doby.

Český dokumentárny film Ivetka a hora prichádza do slovenskej distribúcie. A môžeme predoslať, že je to pre milovníkov filmu dobrá správa. Po úspešnom uvedení na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave, z ktorého si odniesol hlavnú cenu, zožal film v Čechách skvelý kritický i divácky ohlas.

Režisér Vít Janeček v ňom rozpráva podivuhodný príbeh hlavnej postavy mariánskych zjavení v Litmanovej - Ivetky.

Na pripomenutie kedysi všeobecne známeho kontextu uveďme: v auguste 1990 sa vtedy 11-ročnej Ivete a jej kamarátke Katke zjavila na hore Zvir pri východoslovenskej dedinke Litmanová panna Mária. Zjavenia sa opakovali do augusta roku 1995. V priebehu týchto piatich rokov sa z Litmanovej stal masový náboženský fenomén a z Ivetky detská celebrita. Celkom prirodzene sa Litmanová premenila i sociálne, z neznámej dediny sa stalo významné (aspoň v stredoeurópskom meradle) pútne miesto.

Z veľkého množstva atraktívnych tém, ktoré zjavenia v Litmanovej ponúkajú (napr. ekonomicko-sociálne dosahy zjavení, vzťah cirkvi k subjektom zjavenia, obsah posolstiev a pod.), vyberá Janeček líniu Ivetkinho osobného príbehu. Isteže sa Janečkov film dotýka rôznorodých motívov, všetky sa však ako v uholnom kameni stretávajú a ozrejmujú v inšpiratívnom Ivetkinom osude. Úbežník a horizont všetkých motívov filmu je teda Ivetkino rozprávanie, príbeh.

A musíme uznať, že v Ivetke našiel Janeček rozprávača výnimočne uhrančivého so schopnosťou priamočiareho uchopenia podstaty problému. Tento zaujímavý prístup k materiálu umožňuje Janečkovi postaviť veľmi krehké a intímne rozprávanie, ktoré sa síce dotýka mnohých živých problémov jedinca a spoločnosti, ale vždy sa dobre viaže k osi filmu.

V čom je teda Ivetkin príbeh tak výnimočný? V jedenástich rokoch sa stala pre mnoho ľudí prorokom zvestujúcim posolstvá z metafyzických sfér, pre iných bola zase akýmsi podivným úkazom a mnohí naopak pochybovali o pravdivosti zjavení a podozrievali Ivetku zo snahy získať slávu a česť.

Postojov možno formulovať veľa, desivé však je v skutočnosti to, že temer každý má nejaký názor. V skorej puberte sa zdá, že Ivetkin život je naplánovaný až po smrť, rehoľný život sa zdal jedinou možnou cestou pre mladú vizionárku. S úplnou samozrejmosťou sa predpokladá, že Ivetka bude navždy ochotne a poslušne vypĺňať očakávania plynúce z jej roly.

Tlak očakávaní privádza Ivetku do kritického bodu, v ktorom ako veľká téma Janečkovho filmu vystupuje stret jednotlivca so spoločnosťou, revolta, odvaha sklamať všemožné nároky a získať tým slobodu a možnosť voľby.

Najväčšou devízou filmu Ivetka a hora je ohromná sila autenticity sálajúca z Ivetky ako rozprávačky i z príbehu samotného. Ďalšou vzácnou črtou filmu je, že sa dôsledne vyhýba zjednodušujúcim generalizáciám, či už v podobe prvoplánovej kritiky cirkvi, alebo naopak konzumného sveta.

Náboženské dokumenty



Témou náboženstva sa u nás aj v zahraničí zaoberá viacero nových dokumentov.



Dokument s náboženskou témou si z prestížneho festivalu v Jihlave odniesol cenu aj predvlani. Volá sa Pulec, králík a duch svatý a nakrútil ho Filip Remunda. Spoluautora škandalózneho filmu Český sen zaujal radikálny pravoslávny kňaz Libor Halík. Na protest proti interrupciám každý deň dve hodiny stojí pred pôrodnicou v Brne a recituje žalmy. Film je osobný, keďže téma sa týka aj jeho scenáristu.

Na osobných spomienkach je založený aj nový dokument Ježíš je normální. Slovenka žijúca v Prahe Tereza Nvotová sa rozhodla vrátiť k časom, keď chodila na základnú školu. Po revolúcii ju u nás založili misionári amerického centra Hnutia viery. Ako vyplynulo z rozprávania spolužiakov, nebola to práve štandardná náboženská škola. Obvinenia z fanatizmu bývalý učiteľ pred kamerou odmietol.

V zahraničí sú v móde celovečerné dokumenty aktivistov, ktorí chcú náboženstvá ukázať skôr v nelichotivom svetle. Z veriacich si uťahuje americký komik Bill Maher v dokumente Religulous. Dôkazy proti existencii boha hľadá zase film The God Who Wasn't There. Snímkam podporujúcim ateizmus sú venované celé internetové blogy, napríklad Atheist Movies Blogspot.

