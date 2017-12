Jack Nicholson 72

Búrlivák, sukničkár, alkoholik či démon - aj takéto prívlastky mal Jack Nicholson (22. apríl 1937), jeden z najvýznamnejších amerických hercov, držiteľ troch Oscarov a množstva ďalších ocenení.

16. apr 2009 o 0:00 Dušan Taragel

Búrlivák, sukničkár, alkoholik či démon - aj takéto prívlastky mal Jack Nicholson (22. apríl 1937), jeden z najvýznamnejších amerických hercov, držiteľ troch Oscarov a množstva ďalších ocenení. Za označenie „démon" určite vďačí často používanému výrazu svojej tváre a množstvu záporných postáv, ktoré si zahral. Nicholson koniec koncov začínal v hororových filmoch Rogera Cormana a holywoodskou hviezdou sa stal až filmom Easy Rider (1969). Potom sa mu úlohy už začali sypať a medzi jeho najznámejšie filmy patria Prelet cez kukučie hniezdo (One Flew over the Cuckoo's Nest, r. Miloš Forman, 1975), Čarodejnice z Eastwicku (The Witches of Eastwick, r. George Miller, 1987), Čínska štvrť (Chinatown, Roman Polanski, 1974), Žiarenie (The Shining, Stanley Kubrick) alebo nedávno uvedený The Departed (2006, Martin Scorsese).

1.

V horore The Shining, nakrútenom podľa románu Stephena Kinga, si Nicholson zahral výnimočne negatívnu postavu - spisovateľa, ktorý odíde aj s rodinou strážiť opustený horský hotel. Písanie mu však nejde, hotel je priam presiaknutý duchmi a spisovateľ sa z toho všetkého zblázni a rozhodne sa zavraždiť svoju manželku aj syna... Na snímke so svojím filmovým synom

2.

Nicholson patrí medzi najznámejších zvodcov Holywoodu. Jediný dlhší vzťah mal s herečkou Anjelicou Houston (na snímke v roku 1974). Ťahali to spolu šestnásť rokov a skvelou ukážkou ich vzťahu je mafiánsky film Prizzi's Honor (u nás šiel pod názvom Česť rodiny Prizziovcov, r. John Houston, 1985)

3.

Jack Nicholson dnes. Patrí medzi vysokovážené osobnosti, väčšinou hrá už len v mierne trpkých komédiách a na démona sa premení len vtedy, keď to výnimočne vyžaduje rola