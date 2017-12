Phila Spectora premohli démoni

Legendárneho producenta The Ronnetes, The Beatles a Cohena odsúdili za vraždu herečky.

15. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik

Popový inovátor ohrozoval pištoľou aj hudobníkov v štúdiu.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Hudobné encyklopédie si ho budú pamätať ako revolucionára popmusic, ale jeho genialitu navždy zakryje tieň vraždy. Legendárneho producenta Phila Spectora uznal v pondelok losangeleský súd z vraždy druhého stupňa, čo znamená, že by mal v base stráviť najmenej osemnásť rokov.

Podľa verdiktu Spector zastrelil 3. februára 2003 Lanu Clarksonovú po tom, čo odmietla jeho návrh na pohlavný styk. Rozzúrený producent jej strelil svojou pištoľou do úst a na mieste ju usmrtil.

Vražde predchádzala návšteva v nočnom klube v Los Angeles, kde sa dvojica spoznala a Spector pozval hostesku, ktorá v 80. rokoch hrala v béčkových hollywoodskych filmoch, k sebe domov. Obhajcovia strápeného génia tvrdili, že Clarksonová spáchala samovraždu.

Stena zvuku

Spectora mohli odsúdiť už v roku 2007, ale dvaja z dvanástich porotcov neboli presvedčení o jeho vine. Do väzenia ho nakoniec dostala jeho minulosť a predošlé incidenty, počas ktorých hrozil rôznym ženám svojou pištoľou.

Spector neváhal vytiahnuť svoju zbraň aj proti hudobníkom v štúdiu! To bol jeden z dôvodov, prečo nebol na súde svedčiť o jeho bezúhonnosti ani jeden z jeho bývalých kolegov-muzikantov.

Začiatkom 60. rokov sa Spector preslávil revolučnými nahrávkami s dievčenskou skupinou The Ronnetes, Tinou a Ikeom Turnerom alebo dvojicou The Righteous Brothers. Jeho nahrávacia metóda dostala názov Wall Of Sound, „Stena zvuku". Jej princíp spočíval v hromadnom vrstvení rovnakých nástrojov, čím hity ako Be My Baby alebo Baby I Love You dostali bohatý monštruózny sound. Túto metódu napríklad o niekoľko rokov neskôr použila aj skupina ABBA.

Spector bol výstredný nielen v štúdiu, ale aj na verejnosti. Bol jedným z prvých, kto si v 60. rokoch nechal narásť dlhé vlasy a začal nosiť hipisácke šaty. V osobnom živote mu to však príliš neklapalo.

Jeho prvá žena Ronnie Spector, líderka The Ronnetes, ho opustila, pretože sa k nej správal ako násilník. Jeho prácu ocenili The Beatles, ktorí mu ponúkli, aby dokončil problémový projekt Let It Be. Spector neskôr produkoval sólové albumy Johna Lennona (Imagine, Plastic Ono Band) a Georgea Harrisona (All Things Must Pass), ktoré zahalil jednoduchým, ale precíznym soundom.

Od druhej polovice 70. rokov začala jeho kariéra vyhasínať. Lennon si svoj spomienkový album Rock N' Roll dokončil radšej sám. Kanadský pesničkár Leonard Cohen (Death Of A Ladies' Man) alebo punkrockoví The Ramones (End Of The Century) neskôr v rozhovoroch tvrdili, že ich maniacky nútil, aby nahrávali niektoré zo songov na desiatky pokusov a stalo sa, že na nich vytiahol aj pištoľ, keď sa mu nepáčil výsledok.

Dvojaká osobnosť

Vôbec poslednou výraznejšou nahrávkou bola pieseň Silent Is Easy od britskej skupiny Starsailor. Kapela s ním chcela v roku 2003 nahrať celý album, ale odišla zo štúdia rozčarovaná. Vraj sa správal ako blázon.

Tesne pred vraždou poskytol rozhovor novinárovi Mickovi Brownovi, v ktorom hovoril o svojej dvojakej osobnosti a diablovi, s ktorým zápasí vo svojom vnútri. Tri roky pred vynesením rozsudku sa štvrtýkrát oženil s modelkou a herečkou Rachelle Shortovou, ale tá ho na slobode už neuvidí.

„Má väčšiu šancu vyhrať v lotérii, než by sa niekedy dostal na slobodu," povedal po vynesení rozsudku kalifornský advokát Darren Kavinoky.