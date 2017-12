Je čas, aby sa naše divadlo ukázalo svetu

V Bratislave sa na mítingu IETM stretnú divadelníci zo 45 krajín.

15. apr 2009 o 0:00

Po prvý raz môže Slovenské národné divadlo plnohodnotne využiť svoje megapriestory. V novostavbe divadla sa pripravuje veľký medzinárodný míting a divadelný festival IETM.



BRATISLAVA. Nebyť Slovenského národného divadla, v Bratislave by nemohlo prebiehať veľké podujatie výnimočného druhu. Myslia si to organizátori medzinárodného divadelného mítingu, ktorý sa bude konať už na budúci týždeň.

Od 23. apríla do nedele 26. apríla sa v Bratislave po prvý raz v 28-ročnej histórii stretnú divadelníci zo 400 organizácií vyše 45 krajín Európy a sveta v rámci plenárneho mítingu IETM - medzinárodnej siete pre súčasné scénické umenie. Registrovaných je už takmer päťsto účastníkov, z toho osemdesiat zo Slovenska.

Míting sa koná dvakrát do roka vždy v inej krajine, tentoraz sa v rámci európskeho roka kreativity má riešiť otázka, či existuje kultúra bez vzdelávania a naopak.

V priestoroch SND budú v tomto duchu prebiehať prednášky, diskusie, workshopy a iné pracovné stretnutia. Usporadúvajú sa rôzne sprievodné programy ako prehliadka slovenského filmu, výstavy či prezentácie kníh.

Predovšetkým však pri tejto príležitosti má Slovensko možnosť ukázať to najlepšie a pre svet najkomunikatívnejšie zo svojej divadelnej produkcie.

Organizátori teda usporiadali Festival slovenského divadla a tanca. Oslovili slovenské divadlá i slovenských divadelníkov v zahraničí a z 57 prihlásených súborov, ktoré navrhli dokopy 150 tanečných a činoherných inscenácií, vybrali konečných 25, ktoré sa na festivale predstavia.

Popri našich súboroch, ako sú SND, nitrianske Divadlo Andreja Bagara, košické Štátne divadlo, ale aj divadlo Pôtoň, združenie P.A.T., divadlo SkRAT či Štúdio Banská Bystrica, sa predstavia i slovenskí tanečníci pôsobiaci v zahraničí. Do Bratislavy príde napríklad pätica tanečníkov so súborom Les SlovaKs z Bruselu, slovenský tanečník Peter Mika so španielskou partnerkou Olgou Cobosovou, Jozef Fruček s divadlom Una a ďalší.

„Je čas, aby sa slovenské divadlo predstavilo svetu. Vychádza to z dobrej konštelácie subjektov, ktoré dokážu spolupracovať," povedala Darina Kárová z asociácie Divadelná Nitra. Tá je spolu s SND, Divadelným ústavom, asociáciou Bratislava v pohybe a Kultúrnym kontaktným bodom spoluorganizátorom náročného podujatia.

Festival bude prebiehať na deviatich miestach v Bratislave a lístky sú už v predaji.

Viac na www.ietmba09.sk.