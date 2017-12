Čo čítame

„Veľkí milenci majú vždy preto mnoho žien, aby jednej mohli urobiť radosť tým, čo si vyskúšali u druhej,“ napísal kedysi ruský básnik Vladimir Burič. Čitateľ, ktorého by k Buričovej poézii pritiahol práve tento aforizmus, by asi bol pri čítaní jeho zbierk

16. apr 2009 o 0:00 Alexander Balogh

y Potkany striech trochu zaskočený. Aforizmov je síce aj v nej dosť, len ich téma je diametrálne odlišná: „Život je postupné snímanie masiek. Po poslednú. Sadrovú.“

Nemožno povedať, že Burič patrí u nás k najznámejším ruským básnikom, jeho tvorbu sme mohli spoznať až po páde komunistického režimu. Rovnako však na tom boli aj jeho krajania, knižne smel doma debutovať až v roku 1989 ako takmer šesťdesiatnik. Burič Burič? Nomen omen? V ruštine to s jeho menom takto nefunguje, no každopádne jeho úsporná, ale o to pôsobivejšia poézia častého obcovania so smrťou príliš nepasovala do doby svetlých zajtrajškov. „V noci som nazrel sebe do okna. A uvidel som, že tam nie som. A pochopil som, že môžem nebyť.“