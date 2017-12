Tibetskí mnísi budú tvoriť mandalu z piesku a sochy z masla

Osem tibetských mníchov svojimi rituálnymi aktivitami spestrí výstavu Šangri-la, India Nepál Tibet Bhután v hlavnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave.

15. apr 2009 o 16:42 TASR

BRATISLAVA. Osem tibetských mníchov svojimi rituálnymi aktivitami spestrí výstavu Šangri-la, India Nepál Tibet Bhután v hlavnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Počas svojho pobytu budú sypať mandalu, tvoriť sochy z masla, tancovať, spievať, meditovať i diskutovať so záujemcami.

"Bude to atraktívny program od 16. do 23. apríla v podaní obyvateľov z exotických krajín," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii zástupca generálneho riaditeľa SNM Branislav Rezník.

Mnísi pochádzajú z malého kláštora Lhodak Gaden Dhonnyiling z exilovej Indie, kam sa ich veľa uchýlilo, keď sa začali diať politické zmeny v Číne v 50. rokoch minulého storočia. Ich pôvodný kláštor v Tibete z roku 1641 vysvätený piatym dalajlámom bol zničený v roku 1949. Obnovený exilový kláštor v Indii vysvätil 14. dalajláma a z neho prišli šíriť posolstvo tibetskej kultúry po európskych krajinách.

"Prinášame ukážky praktík, ktoré môžu pomôcť nielen veriacim v ich útrapách a problémoch," povedal vedúci mníchov Namgyal Phutsok Lama. Jeho skupina už navštívila Poľsko, Lotyšsko, Litvu a Estónsko aj za účelom získania finančných prostriedkov na prevádzku kláštora.

V Bratislave za týždeň trpezlivo a obradne vytvoria z piesku geometrickú mandalu bohyni milosrdenstva bódhisattvu Avalókitéšvaru. Je to vzácnosť pre návštevníkov, pretože v Tibete sa mandala tvorí bez prítomnosti verejnosti len pre vlastnú tantrickú meditáciu mníchov. Zložitý geometrický obrazec paláca so štyrmi vchodmi začnú rituálne tvoriť z piesku 16. apríla a vyvrcholením bude obradné zničenie mandaly a vysypanie do Dunaja 23. apríla o 17.00 h.

"V múzeu mnísi 17. apríla večer predvedú svoje rituálne tance a hudbu," uviedol Rezník, ktorý sa teší na tvorbu sôch z masla. Tá sa uskutoční 21. apríla od 16.00 h. Mnísi si na to doniesli maslo, ktoré vraj vhodne uskladnené vydrží aj šesť rokov. Pri tvorbe ho zmiešajú z prírodným voskom, aby sochy stvrdli a boli odolné aj voči vonkajším poveternostných vplyvom. Okrem SNM sa možno s hosťami v červených rúchach stretnúť aj v kostole Klarisky, kde zatancujú náboženský tanec čhav a v horárni Horský park budú meditovať a diskutovať so záujemcami.