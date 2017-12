Bratislava ponúka koncerty legendárnych skupín

Skupiny Slade, Rubettes, Glitter Band i Collegium Musicum vystúpia dnes v Bratislave.

16. apr 2009 o 13:07 TASR

BRATISLAVA. Skupiny Slade, Rubettes a Glitter Band, legendy anglickej hudobnej scény 70. rokov, vystúpia dnes večer v športovej hale na bratislavských Pasienkoch.

Spoločný koncert týchto troch formácií s názvom Legendy prichádzajú ponúkne viaceré známe hity 70. rokov, ktoré bodovali vo svetových hitparádach. Coz I Luv You, Take Me Back'Ome, Mama Weer All Crazee Now, Cum On Feel The Noize či Skweeze Me, Pleeze Me boli hity glamrockovej skupiny Slade, v ktorej dodnes hrajú dvaja zo slávnej zostavy Dave Hill a Don Powell.

Sugar Baby Love, Tonight, Juke Box Jive a I Can Do It, to boli najväčšie hity skupiny Rubettes. Angel Face, Goodbye My Love a Let's Get Together Again sú hity tretej formácie Glitter Band. V prestávkach budú hrať známi dídžeji Fero Hora, Fero Labuda a Peter Horník. Hosťom je Tony Prince, ktorý získal slávu ako dídžej v Rádiu Luxemburg.

Fanúšikovia domácej hudby dnes večer zamieria do bratislavského PKO, ktorého ďalší osud je od utorka témou dňa. Hrať bude slovenská legenda, skupina Collegium Musicum. Na pódiu sa predstavia traja z pôvodnej zostavy, Marián Varga, František Griglák a Fedor Frešo, ktorí dodnes patria k popredným osobnostiam slovenskej hudobnej scény.