Apocalyptica by chcela spolupracovať s Björk

Fínska formácia Apocalyptica by veľmi rada spolupracovala s hudobníčkou Björk. Ako prezradil člen skupiny Eicca Toppinen v rozhovore pre český denník Právo, z jej strany o spoluprácu nie je záujem.

16. apr 2009 o 13:14 SITA

"Je mnoho ďalších mien, niektorých sa pokúsime osloviť pre budúci album. Ale je veľmi skoro ich menovať, nemáme totiž zatiaľ žiadne piesne a bez toho, aby sme vedeli, aké budú, nemôžeme premýšľať koho pozveme," prezradil Toppinen ambície kapely spolupracovať s ďalšími významnými hudobníkmi. Nový album plánuje Apocalyptica vydať na budúci rok.

Apocalyptica sa pohybuje na hudobnej scéne už 16 rokov. O pár dní sa predstaví v Českej republike na troch koncertoch. Po prvý raz sa na české pódiá postaví trojica violončelistov Eicca Toppinen, Paavo Lotjonen a Perttu Kivilaakso spolu s vokalistami a vokalistkami.

Pôvodne inštrumentálne koncerty by mali obohatiť svojím spevom napríklad speváčka Nina Hagen, frontman skupiny HIM Ville Valo, spevák Corey Taylor zo Slipknot, spevák Adam Gontier z Three Days Grace, speváčka Cristina Scabbia z Lacuna Coil či spevák kapely Rasmus Lauri Ylonen.

Na každom koncerte však vystúpia v inej kombinácii. V rámci svojho miniturné odohrá Apocalyptica v Česku tri koncerty, a to 18. apríla v Zlíne, 19. apríla v Ostrave a 20. apríla v Prahe.