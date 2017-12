Webový orchester mal premiéru

Spočiatku ich boli tri tisícky. Z nich porota a návštevníci servera YouTube vybrali 96 hudobníkov, ktorí sa v stredu posadili do prvého internetového orchestra.

16. apr 2009 o 16:22 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď sa vlani na jeseň tá ponuka objavila, vyzeralo to ako vtip. Londýnski symfonici zahrajú skladbu, natočia ich pritom na videokamery a záznam „zavesia“ na internetový portál YouTube. Vy to potom podľa nich doma naskúšate, svoj výkon natočíte tiež a zavesíte na internet. A keď budete mať šťastie, vyberú vás do prvého internetového symfonického orchestra na svete.

Keď sa však verejnosť dozvedela, že sa za projekt postavili hudobný riaditeľ Sanfranciskej symfónie Michael Thomas a skladateľ Tan Dun, ktorý pre teleso dokonca napísal novú skladbu a že premiéra bude v prestížnej Carnegie Hall, vtipom to byť prestalo.

Rýchle rande

Do YouTube Symphony Ochestra sa nakoniec dostalo 96 ľudí z 33 krajín. Všetci sa po prvý raz stretli tento týždeň v New Yorku, kde tri dni skúšali. V stredu večer predstúpili pred vypredanú Carnegie Hall.

Ak si však pod symfonikmi predstavujete vážnych a slušne oblečených pánov a dámy, pri tomto projekte máte pravdu len spolovice. Členovia Symfonického orchestra YouTube síce majú od 15 do 55 rokov, no večer sa niesol v neformálnom duchu. Žiadne zošnurované publikum a hudobníci. „Je to zároveň koncert klasiky, konferencia, skautská veselica a rýchle rande,“ povedal agentúre AFP Michael Thomas, napokon aj dirigent orchestra.

Amatéri i profesionáli

Väčšina hudobníkov, ktorí sa do orchestra dostali, si pochvaľuje možnosť vystúpiť v legendárnej a prestížnej sále. V orchestri sa nachádzajú aj profesionáli, napríklad hráč na trombón John Wilson Gonzalez z Kolumbie.

Mnohí hráči sa však hudbou neživia. Niektorí sú študenti hudby, iní dokonca úplní amatéri. Pierre Charle, francúzsky študent fyziky, ktorý hrá na violončelo, bol pritom prekvapený, ako rýchlo sa jeho spoluhráči z rôznych krajín dokázali zohrať.

Premiéra podľa prvých reakcií dopadla dobre, či bude mať projekt ďalšie pokračovanie, ešte známe nie je.