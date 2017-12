Banálna pravda o manželoch: mať zvíťazilo nad byť

Kate Winslet a Leo DiCaprio hrajú vo filme, ktorý neponúka nijakú nádej. Napriek tomu spraví radosť.

17. apr 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Dráma Sama Mendesa nie je nijaký oddych, nedáva nádej, neprináša očistu. Je ako filmový blázon John Givings: drzo vykrikuje pravdy, o ktorých sa v slušnej spoločnosti mlčí.

Reklama zdôrazňuje, že film je prvou spoluprácou Leonarda DiCapria a Kate Winsletovej od superhitu Titanic (1997). Lenže vo filme režírovanom Winsletovej manželom, sa stretla hneď trojka z Titanicu - okrem Lea a Kate aj Kathy Bates v role realitnej agentky a dotieravej susedy Givingsovej. Je zároveň i matkou kľúčovej postavy - psychicky chorého Johna, ktorý vie vycítiť, formulovať a hovoriť ľuďom pravdu o nich samých.

Pravda o manželoch April a Frankovi Wheelerovcoch je banálna: ona - zneuznaná herečka, ktorá zanevrela na kariéru a venuje sa domácnosti. On - úradník, z duše neznášajúci ubíjajúcu prácu v kancelárii. Aj u nich MAŤ zvíťazilo nad BYŤ a kúpili si krásny dom v Connecticute, a tak Frank so sebazaprením chodí do nenávidenej práce, aby zarobil na splácanie pôžičky a chod domácnosti.

Odpor a zatrpknutosť nakazila celé manželstvo. Láska sa zmenila na rezignáciu a rutinu. Ešte však nie je neskoro. April navrhne, aby sa odsťahovali do Paríža. Bude živiť rodinu prácou úradníčky a Frank môže začať realizovať svoje sny. Lenže potom život rojčiacich manželov dohoní. Frankov zlomyseľný žart v zamestnaní sa zvrtne na začiatok sľubnej profesionálnej kariéry. A April zistí, že čaká tretie dieťa.

Hoci pocitovo je nám téma blízka, aby vyznela dôveryhodne, dej sa odohráva uprostred 50. rokov. Postavy sú presiaknuté povojnovým idealizmom a optimizmom. Z úst súčasníka by ich repliky zneli umelo. Kým DiCapriov herecký prejav je utlmený, akoby zameraný na zovňajšok a efekt, Kate Winslet opäť presviedča, že je herečka s mimoriadnym nadaním a vzácnou schopnosťou sugestívne sa vžiť do postavy.

Núdzový východ je priamočiary, zdanlivo jednoduchý a jednoznačný film, nabitý emóciami, kladúci provokatívne otázky a ilustrujúci čo sa stane, ak na ne odpovieme nesprávne. V období, ktoré podobné otázky považuje za smiešne, naivné a hlúpe, prináša útechu a nádej už i len jeho samotná existencia.