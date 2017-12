YouTube ponúka ďalšie filmy. Zadarmo, ale s reklamou

Internetová stránka na zdieľanie videí YouTube rozširuje počet sprístupnených filmov a epizód televíznych seriálov v plnej dĺžke.

17. apr 2009 o 12:30 SITA

BRATISLAVA.

Návštevníci a návštevníčky v USA si budú môcť pozrieť napríklad celé epizódy seriálu Ženatý so záväzkami (1987) a snímky ako Casino Royale (2006) či Cliffhanger (1993). Filmy ani seriály však nebudú bez reklamy. V rámci projektu TV Ads Online umiestnia jednotlivé spoty v naplánovaných pauzách do filmov a epizód, uviedol produktový manažér YouTube Shiva Rajaraman.

Videá budú prístupné na internetovej stránke www.youtube.com/shows a na hlavnej stránke budú označené logom "Shows". Na Slovensku je však prístup zatiaľ blokovaný.

Spoločnosť spolupracuje aj so štúdiami Sony Corp., Lions Gate Entertainment Corp., CBS Corp., Metro-Goldwyn-Mayer Inc. a Liberty Media Corp. Okrem toho sa obajvili správy o začiatku spolupráce s trinástimi menšími spoločnosťami ako Discovery Communications Inc., National Geographic a SnagFilms LLC.

Niektoré firmy ponúkli aj vlastný prehrávač, ktorý spustia na YouTube.com. Urobila tak Sony, ktorá vytvorila Crackle. YouTube, ktorú vlastní Google, už dávnejšie vytvorila sekciu pre krátke filmy vo vysokej kvalite na internetovej stránke www.youtube.com/screeningroom.