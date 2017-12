Nie sú až takí rýchli, ani takí zbesilí

Tretie pokračovanie úspešného trháku je obyčajným béčkovým filmom.

18. apr 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Pestrá zmes všakovakých naháňačiek pravdepodobne i v čase dominancie videohier zostane najrozšírenejšou formou filmovej zábavy. Vždy sa nájde komerčne zaujímavá skupina ľudí, túžiacich po absolútnom výplachu hlavy v kinosále, za prispenia pukancov, koly a mobilných telefónov.

Rýchli a zbesilí sa môžu stať jej tohtoročným favoritom. Najvhodnejšie totiž je nečakať od tohto filmu nič - potom vaše očakávania nielen naplní, ale i prekoná!

Snímok o takých či onakých nelegálnych pretekoch na život a na smrť sa každoročne vyrojí hneď niekoľko. Tvoria subžáner hrubozrnnej filmovej zábavy, ktorú zvykneme nazývať dnes už prekonaným označením „kategória B". Rýchle, silné, burácajúce nablýskané autá, svalnatí chlapi deklamujúci drsné hlášky, krásne a pokiaľ možno čo najviac odhalené ženy, rocková hudba. Odvážni hrdinovia, trošku divokí a neskrotní, ale s čistým srdcom. Odporní zloduchovia. Všetko je tu prosté, jasné a dané raz navždy.

Obsadenie i výkony hercov sa podriaďujú potrebe výrazných typov, s vedomím skutočnosti, že dôležitejšia je „choreografia" automobilových naháňačiek. Scenár má za úlohu iba priniesť na ne zámienku a spojiť ich nejako dohromady.

To všetko si nepochybne uvedomuje každý divák, ktorý sa vyberie na film tohto druhu. No ak sa vyberá na Rýchli a zbesilí (v originále Fast & Furious), je si vedomý i toho, že uvidí tretie pokračovanie hitu Rýchlo a zbesilo z roku 2001. Trojica snímok producentom vyniesla len na vstupnom do kín dovedna vyše pol miliardy dolárov.

Rýchli a zbesilí týždeň po premiére pridali ďalších osemdesiat miliónov. Po ôsmich rokoch sa vraciame opäť na začiatok. Starí rivali/priatelia dobrodruh Dominic Toretto (Vin Diesel) a agent FBI Brian O'Conner (Paul Walker) sa stretajú po prvý raz po tom, čo sa v závere prvého filmu v zlom rozišli. Dom sa chce pomstiť za vraždu milovanej ženy. Brian túži zatknúť šéfa drogového gangu. Okolnosti ich donútia spolupracovať.

Film otvára veľkolepá scéna s krádežou benzínových cisterien. Je najlepšia a najsilnejšia, vyrovná sa jej azda iba pešia naháňačka Briana a bezmenného lotra. Zvyšok automobilových pretekov je štandardnou ukážkou poctivého remesla s nádychom videohier. Jedno však úvodná sekvencia predznamenáva dokonale: akcii, napätiu a efektu je podriadené všetko. I logika, zdravý rozum a fyzikálne zákony. Preto najväčšou a možno jedinou slabinou je, že tempo sa občas zvoľní, zastane a prenechá priestor divákovmu rozumu.