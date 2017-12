Green Day v novom tisícročí

Na začiatku skladali jednoduché trojminútové pesničky, dnes ich kritici prirovnávajú k The Who alebo Queen. Green Day.

20. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik



BRATISLAVA. Na začiatku skladali jednoduché trojminútové pesničky, dnes ich kritici prirovnávajú k The Who alebo Queen. Nie, punkoví Green Day, neprešli na art-rock, ale opäť majú vysoké hudobné ambície.

Ich najnovší album 21st Century Breakdown, ktorý vychádza po celom svete 15. mája, bude veľkou punkrockovou operou, podobnou albumu American Idiot s pred piatich rokov. Zatiaľ čo na Americkom idiotovi Green Day opisovali katastrofickú víziu bushovskej Ameriky, na novinke sa zaoberajú tým, čo bude po vládnutí bývalého kontroverzného prezidenta.

„American Idiot nasadil vysokú latku. Bolo jednoduché napísať zopár nových piesní, ale chceli sme sami seba prekonať,“ povedal magazínu Rolling Stone spevák, gitarista a skladateľ Billie Joe Armstrong, ktorý spolu s bubeníkom Tré Coolom a basákom Mikom Dirntom pracoval na albume dlhé tri roky. Nahrávku produkoval známy hudobník Butch Vig, ktorý sa v minulosti preslávil prácou na klasike Nevermind od Nirvany.

21st Century Breakdown je príbeh mladého páru, ktorý sa vyrovnáva so zmätkom, ktorý po sebe zanechal 43. prezident USA. Punková opera je rozdelená do troch častí, ktoré nesú pomenovania Heroes and Cons, Charlatans and Saints a Horseshoes and Hand Grenades.

Green Day, ktorý v prvej polovici 90. rokov masovo zabodovali so svojím neopunkom na albume Dookie a po opere American Idiot vystrelili do prvej ligy svetového rocku, plánujú rozsiahle turné. Jadrom koncertom bude celý nový album, plus ich Greates Hits.