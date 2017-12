Zomrel spisovateľ James G. Ballard

20. apr 2009 o 0:07 TASR

LONDÝN. Britský spisovateľ James G. Ballard, patriaci k popredným členom takzvanej Novej vlny v literatúre science-fiction, zomrel v nedeľu po dlhej chorobe vo veku 78 rokov. Známym sa stal najmä románmi Crash a Ríša slnka, oba boli sfilmované.

V roku 2006 Ballardovi diagnostikovali rakovinu prostaty. O úmrtí spisovateľa informovala jeho osobná tajomníčka Margaret Hanburyová.

Autor 15 románov a mnohých poviedok sa narodil a vyrástol v britskej komunite v čínskom Šanghaji. Vo svojom najuznávanejšom románe Ríša slnka (Empire of the Sun) čerpal z vlastného detstva, keď počas druhej svetovej vojny strávil tri roky v japonskom internačnom tábore. Neskôr sa presťahoval do Británie, profesionálnym spisovateľom sa stal začiatkom 60. rokov.

