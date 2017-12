Koniec mýtov o Cobainovi

Na DVD vyšiel skvelý dokumentárny film o lídrovi skupiny Nirvana.

21. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik

Keď Kurt Cobain odišiel z tohto sveta v apríli 1994, zostala po ňom obrovská prázdnota. Bol to on, kto začiatkom 90. rokov spôsobil svojím Smell Like Teen Spirit novú rockovú revolúciu. Po jeho samovražde sa vytvoril nový rockový mýtus ďalšieho padlého hudobného hrdinu.

Táto legenda rokmi rastie a jeho tvár s namaľovanými očami, rozcuchaným účesom a otráveným pohľadom stále zdobí tričká mnohých tínedžerov. Dokumentárny film About a Son amerického režiséra A. J. Schnacka, ktorý vychádza u nás pätnásť rokov po jeho smrti, legendu búra a Cobaina neuveriteľne poľudšťuje.

O Nirvane bez Nirvany

Na tomto dokumente je úžasný fakt, že v ňom nepočuť ani jednu pieseň Nirvany a samotný Cobain s kapelou sa tam objaví iba na niektorých fotografiách. Napriek tomu je to jedna z najlepších snímok o tejto kapele, ktorá má pre nás nekonečne väčšiu hodnotu ako trápne a falošné dokumenty na rôznych hudobných staniciach.

Základom filmu je dlhý rozhovor, ktorý s ním v roku 1993 spravil novinár Michael Azerrad pre svoju knihu Comes As You Are: The Story Of Nirvana.

Jediným vodidlom filmu je Cobain, ktorý rozpráva svoj príbeh začínajúci sa detstvom v západákovom mestečku Aberdeen pri Seattli. Tu nastupuje dokumentarista A. J. Shanck. Maľuje Cobainov príbeh filmovými zábermi z rodného domu, školy, ulíc, ihrísk, klubov, čiže miest, po ktorých kráčal tento hudobník. Akoby na nich hľadal jeho ducha.

Drogy a sláva

Príbeh sa stáča na problémy v rodine, v škole, neporozumenie so spolupútnikmi a na záchranu menom hudba. Dozvedáme sa, že základom úspechu Nirvany bola vlastne Cobainova snaha vytvoriť hudbu tak, aby znela ako Black Sabbath a zároveň ako The Beatles, čo v praxi znamenalo spojiť punkrockovú a hardrockovú nástojčivosť so skvelou melódiou.

Keď niekoľkými rokmi publikovali jeho denníky (Journals), dozvedeli sme, že za jeho problémami s tvrdými drogami nebol len návyk, ale aj akútne bolesti žalúdka, ktoré sa Cobain snažil celkom úspešne potlačiť heroínom.

Obyčajný chlapec

Fet je jednou z hlavných tém tohto filmu, dokonca na konci snímky to vyzerá, že Kurta pred drogami zachránila rola otca (so ženou Courtney Love mali dcéru Frances), pretože jeho príbeh sa končí približne rok pred tragickou smrťou.

Všetci dnes vieme, že silný návyk a následné depresie mu tak zatienili myseľ, že ho nakoniec dohnali do hrobu.

V poslednom čase prišlo k nám na DVD zopár skvelých hudobných dokumentov. Je výborné, že tvorcom dnes nestačí nakrútiť koncerty, zobrať kameru do „zákulisia" a spraviť zopár záberov.

Napríklad Some Kind Of Monster, opisujúci príbeh Metallicy v polčase rozpadu, je skvelou sondou do hĺbky tohto metalového monštra.

Základom Cobainovho mýtu je tvrdenie, že spevák nezniesol slávu. Schnackov dokumentárny film About a Son však hovorí, že to nebol zurvalec alebo nihilista, ale syn, chlapec, priateľ, otec.

Obyčajný človek, zahnaný do kúta, ktorý zo svojho trápenia nenašiel cestu von.