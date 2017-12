V Štátnej opere bude premiéra baletného dvojtitulu

Ako druhú tohtoročnú premiéru uvedie Štátna opera v Banskej Bystrici 24. apríla baletný dvojtitul od ruského autora Igora Stravinského Vták ohnivák, Petruška.

21. apr 2009 o 13:27 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Ako druhú tohtoročnú premiéru uvedie Štátna opera (ŠO) v Banskej Bystrici 24. apríla baletný dvojtitul od ruského autora Igora Stravinského Vták ohnivák, Petruška. V doterajšej päťdesiatročnej existencii je to celkovo 236. premiéra.

Ako na dnešnom stretnutí s novinármi uviedol riaditeľ ŠO Rudolf Hromada, zaradiť baletné predstavenie do repertoára sa rozhodli preto, že v budúcnosti je perspektíva vytvoriť balet v ŠO ako samostatnú zložku. "Balet má svojho diváka a je to iné vyjadrenie ako opera. Tí, ktorí ho robia v Banskej Bystrici, sú šikovní ľudia," priblížil Hromada zámer dať priestor dvom baletným titulom od ruského hudobného a divadelného klasika Stravinského.

Podľa režiséra a choreografa predstavenia Jozefa Dolinského nie je výber autora podmienený prehnaným vzťahom k jeho osobe, ani hľadaním nového výrazu či aktualizácia témy na ploche súčasného chápania umenia. "Stravinského reč nám je blízka, aj keď hudba je náročná. Dva pôvodne jednodejstvové balety spájame do jedného príbehu, ktorý bude komunikovať prostredníctvom obrazov," priblížil Dolinský umelecký zámer predstavenia.

Na výtvarné stvárnenie oboch baletných titulov na banskobystrickom javisku sa podujala scénografka a kostymérka Karola Cermak-Šimáková, ktorá v súčasnosti žije a pracuje vo Viedni. "V mojom výtvarnom poňatí boli podstatné prepojenia baletu Petruška s obradným významom sviatku Maslenica, inšpirácia karnevalom v Benátkach či bájnym vtákom Fénixom," dodala výtvarníčka, ktorá je presvedčená, že aj zásluhou osobnej návštevy Benátok a miest spojených s umeleckým životom Stravinského našla správnu cestu pre výtvarné stvárnenie týchto dvoch baletných titulov.

Predstavenie, ktorého prvá premiéra je na programe v piatok o 18.30 hodine a druhá premiéra o deň neskôr v rovnakom čase, je aj zásluhou rozprávkovej predlohy určená pre široké vekové spektrum divákov. Podľa režiséra Dolinského to bude večer na tému nemožnosti vlastniť a ovládať slobodnú dušu človeka. "Nemáme čas o tom rozmýšľať. My to ponúkame cez Stravinského," dodal Dolinský, ktorý vidí cestu k divákovi aj angažovaním 12 amatérskych tanečníkov z folklórneho súboru Urpín.