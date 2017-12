Pulitzerove ceny si odniesol najmä The New York Times

Odovzdávaniu prestížnych Pulitzerových cien, ktoré sa konalo v pondelok večer, dominoval denník The New York Times. Vyhral v piatich zo štrnástich kategórií pre žurnalistiku.

21. apr 2009 o 13:44 SITA

V kategórii aktuálne spravodajstvo zvíťazil vďaka odhaleniu, že guvernér New Yorku Eliot Spitzer využil služby luxusnej prostitútky. Ten následne odstúpil z funkcie. David Barstow z The New York Times získal medailu za investigatívne spravodajstvo.

Informoval, že niektorí vyslúžilí americkí generáli pracovali ako mediálni analytici a po dohode s Pentagónom tak obhajovali jeho politiku. V kategórii Zahraničné spravodajstvo zvíťazil denník vďaka informovaniu o misii armády USA v Pakistane a Afganistane. Umelecké kritiky vyniesli úspech Hollandovi Cotterovi z New York Times.

Barack Obama na fotografii Damona Wintera. FOTO - The New York Times

Fotograf Damon Winter získal prestížne ocenenie za snímku prezidenta USA Baracka Obamu počas kampane. Ocenenie za výnimočnú službu verejnosti získal denník Las Vegas Sun. Zásluhu na tom má predovšetkým jeho redaktorka Alexandra Berzon, ktorej sa podarilo odhaliť vysokú mieru úmrtnosti medzi robotníkmi na stavbách v Las Vegas. Po uverejnení sa sprísnili opatrenia a znížila úmrtnosť.

Bettina Boxall a Julie Cart si sériou článkov v Los Angeles Times o boji s lesnými požiarmi vyslúžili cenu v kategórii Vysvetľujúce spravodajstvo. Ocenenie za Regionálne spravodajstvo získali dva denníky - Detroit Free Press a East Valley Tribune. Tím z Detroit Free Press ocenili za odhalenie lží primátora Kwamea Kilpatricka, ktorý popieral mimomanželský vzťah s asistentkou.

Dvojica Gabrielson a Giblin z East Valley Tribune si odniesla medailu za informovanie o tom, ako sa arizonská polícia sústredila na posilnenie protiimigračných opatrení do takej miery, že zanedbávala vyšetrovanie násilných zločinov. Lane DeGregory z denníka St. Petersburg Times zvíťazila vďaka reportáži o zanedbanom dievčati a jej adopcii. Eugene Robinson z The Washington Post získal prestížne ocenenie za komentáre o minuloročnej prezidentskej kampani v USA. Editoriál o tajnostkárstve newyorských politikov a političiek vyniesol cenu Markovi Mahoneymu z The Post-Star.

Stevea Breena z The San Diego Union-Tribune už po druhý raz ocenili za karikatúry, prvú Pulitzerovu cenu získal v roku 1998.

Karikatúra Stevea Breena.

Patrick Farrell z The Miami Herald získal cenu za fotografiu chlapca po hurikáne na Haiti. Pulitzerovu cenu odovzdali aj v oblasti literatúry, dramatického umenia a hudby. Ocenenou bola Lynn Nottage za divadelnú hru z prostredia občianskej vojny v Kongu a Douglas A. Blackmon, Jon Meacham a Annette Gordon-Reed za

diela so zameraním na dejiny rasizmu. Po prvý raz od roku 2000 získala Pulitzerovu cenu zbierka poviedok - Olive Kitteridge od Elizabeth Strout. Steve Reich označil svoje víťazné hudobné dielo Double Sextet za "veľmi rokenrolové".

Víťazná fotografia Patricka Farrella z The Miami Herald.

Pulitzerov výbor tento rok po prvý raz vytvoril kategóriu aj pre spravodajstvo, uverejňované primárne na internete. Napriek tomu žiadneho víťaza ani víťazku nevyhlásil. Ani jednu cenu neudelil za spravodajstvo o globálnej finančnej kríze. Medzi víťazmi však boli aj redakcie, na ktoré situácia tvrdo dopadla. Detroit Free Press napríklad prednedávnom obmedzil donášku novín do domu na trikrát týždenne - vo štvrtok, piatok a nedeľu. V ostatných dňoch sa dá kúpiť v novinových stánkoch v menšej verzii.

Pulitzerova cena je najprestížnejšie americké ocenenie v oblasti žurnalistiky. Víťaz alebo víťazka dostane zlatú medailu a finančnú odmenu 10-tisíc dolárov (vyše 7700 eur). Udeľuje ho na základe odporúčania výboru Kolumbijská univerzita. Cenu založil v roku 1904 vo svojej poslednej vôli americký novinár s maďarskými koreňmi Joseph Pulitzer. Po prvý raz ju udelili v roku 1917.