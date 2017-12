Dosť už bolo popolušiek

Spoveď nákupnej maniačky je ďalší tuctový klon filmu Sexu v meste.

22. apr 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Rozprávky máme radi, potrebujeme ich pre zábavu, nádej a útechu. Ale prečo by v nich zakaždým mala triumfovať Popoluška? A to najmä dnes, keď sa skromnosť, pokora a usilovnosť považujú za chyby charakteru? Určite aj v publiku prevažujú Popoluškine zlé, lenivé, závistlivé, svárlivé, nevzdelané a hlúpe nevlastné sestry. Teraz však už nemusia viac trpieť. Je tu pre nich Spoveď nákupnej maniačky!

Film pre kurence

Zábavná literatúra pre slobodné, ekonomicky aktívne súčasníčky okolo tridsiatky má v anglosaskej kultúre výstižné pomenovanie „chick-lit", čiže čítanie pre kurence. Jednou z hviezd tohto žánru je Angličanka Madeleine Wickham, píšuca pod pseudonymom Sophie Kinsella. Preslávila sa sériou románov o nákupnej maniačke Rebecce Bloomwood. Zatiaľ ich napísala päť.

Z nich prvý, The Secret Dreamworld of a Shopaholic, sa dokonca dočkal i priaznivých recenzií. Teraz ho do filmovej podoby pretvorili producent Jerry Bruckheimer s režisérom P.J. Hoganom. Ten okrem snímok podobného zamerania (Muriel sa vydáva, Tú svadbu treba zrušiť) nakrútil i pomerne úspešnú a zatiaľ stále jedinú hranú adaptáciu Petra Pana. Jeho najnovšie dielo by spokojne mohlo niesť označenie „chick-film".

Knihe sa dalo aspoň veriť

Románová hrdinka žije v londýnskej štvrti Fulham, pracuje ako finančná novinárka v britskom magazíne. Frustrácie si vybíja chorobným nakupovaním, často sa zadlžuje. Príbeh knihy si udržiava príjemnú mieru suchého britského humoru, sebairónie aj autentickosti. To ho robí ak už nie uveriteľným, tak aspoň akceptovateľným.

Na druhej strane, filmová Rebecca žije v New Yorku, je popletená, sebecká, hlúpa, slabošská. Neustále podvádza a sa strápňuje, ale napriek tomu dosahuje jeden úspech za druhým, čo jej môžu uveriť iba fanatické fanúšičky. Prenos príbehu do zámoria trpí tými istými chybami, ako väčšina podobných adaptácií: zo satirickej kritiky spoločnosti sa stalo bezzubé plytké zosmiešňovanie hlavnej postavy. V tomto prípade akurát zjemnené komerčným romantickým kánonom.

Zarába napriek kríze

Máme tu ďalší tuctový klon filmov Sex v meste či Diabol nosí Pradu s nepresvedčivým príbehom, neuveriteľnými postavami, rutinnou réžiou a nevýraznými ústrednými hereckými výkonmi. Hugh Dancy v role Rebecinho šéfa výdatne imituje Hugha Granta, predstaviteľka hlavnej postavy Isla Fisher sa všemožne usiluje byť chutnučká. Spraviť z oboch menovaných hviezdy pomáhajú predstavitelia vedľajších postáv - Joan Cusack a John Goodman vo vtipných karikatúrach milujúcich rodičov.

Bruckheimer opäť dokázal, že je skvelý obchodník: napriek námetu, kríze aj zdrvujúcim kritikám (dokonca i doma v USA), jeho snímka za 10 týždňov od premiéry utŕžila v severoamerických kinách 44 miliónov dolárov.