Seagalovi svedčí viac gitara než samopal

Vo filmoch rozdrvil telá mnohých nepriateľov, ale skrýva sa v ňom citlivá muzikantská duša.

22. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Málokto vie, že Steven Seagal, hviezda „béčkových" akčných filmov, má aj pozoruhodnú hudobnú kariéru. Jeho doménou je blues.

„Gitara je predmet, ktorý beriem do ruky, keď sa zobudím a je posledná, ktorú odkladám, keď idem spať," hovorí 57-ročný herec, majster bojového umenia aikido, budhista a aktivista.

Tento šesťstrunový nástroj vyzerá v jeho veľkých rukách ako detská hračka, ale ak si vypočujete jeho myspace stránku, zistíte, že hra na gitaru mu veľmi dobre ide a ani za svoj mohutný spev, pripomínajúci hlas černocha, sa nemusí hanbiť. Dokonca mu ide lepšie ako Bruceovi Willisovi, Johnnymu Deppovi alebo Russelovi Crowovi, ktorí sa s malými úspechmi pokúšajú o hudobnú kariéru.

Z platní sa neučil

Seagal hrá na gitaru už od detských čias. Herec vyrastal neďaleko Detroitu, kde vraj na ulici čerpal od miestnych starých bluesových majstrov. Podľa neho bolo toto miesto plné černošských hudobníkov, ktorí po druhej svetovej vojne odišli z južanských bavlníkových plantáží na industriálny sever a priniesli so sebou blues.

„Nikdy som sa neučil z platní. Neďaleko miesta, kde som býval, žil jeden starý bluesman, ktorý ma naučil zopár trikov. Nie je veľa belochov, ktorí hrajú štýlom ako ja. Nikdy som totiž nepoužil brnkadlo," spomína Seagal na hudobné začiatky.

Vo filme sa predstavil už v roku 1988, ale svoj debutový album Songs From The Crystal Cave vydal až o sedemnásť rokov neskôr. V roku 2006 naň nadviazal čisto bluesovou nahrávkou Mojo Priest. Možno to znie neuveriteľne, ale jeho hru na gitaru chváli dokonca aj samotný B. B. King, s ktorým si Steven Seagal už niekoľkokrát zahral.

S gitarou aj nakrúca

Veľký úspech v Hollywoode mu dopomohol vybudovať obrovskú zbierku rozličných gitár. Medzi nimi nájdete vzácne kusy, ktoré v minulosti vlastnili Jimi Hendrix, Muddy Waters alebo John Lee Hooker.

Seagal v súčasnosti vedie kapelu Thunderbox, s ktorou v roku 2006 vyrazil na svetové turné. Gitaru si dokonca berie aj nakrúcanie filmov. „Filmy sú skvelé. Práca na nich je veľmi zábavná, ale blues je niečo, čo som vždy miloval," hovorí Seagal, ktorý zároveň priznáva, že ho až tak neteší to, že keď sa objaví na pódiu, ľudia očakávajú od neho akciu: „Musím im vysvetľovať, že som prišiel hrať hudbu, aj keď fanúšikovia sú asi zvedaví, ako zoskočím z lustra na scénu so samopalom v ruke a s explóziami naokolo. Akoby im to nedochádzalo, že som tam pre blues."