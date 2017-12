Hudobné úlety: Elektronika z dediny na Záhorí

Príjemné prostredie na Záhorí motivuje miestnu komunitu k multižánrovej tvorbe. Z nej vzišiel aj mladý producent experimentálnej elektroniky menom GLGN. Krátky videofilm Voices.

22. apr 2009 o 13:00 Voices

Príjemné prostredie na Záhorí, do ktorého je zasadená dedina Moravský Svätý Ján motivuje miestnu komunitu k multižánrovej tvorbe. Z nej vzišiel aj mladý producent experimentálnej elektroniky menom GLGN (pôvodne Galgan). Na základe potreby prezentácie umeleckej komunitnej tvorby sa podieľal na vzniku internetového vydavateľstva GERGAZ NETLABEL.

video //www.sme.sk/vp/9137/

Hudobné začiatky GLGN siahajú do roku 1999, keď pôsobil v bezmennom dvojčlennom hip-hopovom projekte. O rok neskôr začal projekt spolupracovať s rockovou kapelou Centrum Rozbitého Skla, kde vznikali ďalšie hudobné pokusy pod názvom Fucktor Shit. Už v tom období sa GLGN začal venovať sólo tvorbe elektronickej hudby. Spočiatku tvoril prevažne samostatné skladby, ktoré priebežne zverejňoval na internete, niektoré vyšli aj na kompiláciách buď ako remixy, alebo vlastné tracky.

Zmena mena Galgan na GLGN naznačuje ďalší posun v tvorbe hudby, k čomu dopomáha aj internetové vydavateľstvo GERGAZ NETLABEL. Pod jeho krídlami ako mp3 release GLGN aktuálne vydal debutové EP Shadow Of My Future Self. Obsahuje osem trackov nasiaknutých súčasnou elektronikou s dôrazom na atmosféru a výber zvukov. Cítiť v nich vplyvy elektra, dubstepu, 8-bit, lo-fi, trip-hopu či jazzu.

Vznik GERGAZ NETLABELu (http://gergazrec.net/) iniciovala trojica kamarátov GLGN, JIMMY PE(E) a DRGY na základe potreby prezentácie hudobnej (i nehudobnej) tvorby malej komunity. Prvú oficiálnu akciu zorganizovali 17. apríla v Malackách, na ktorej sa úspešne pokrstilo aj dátové CD s doterajšími štyrmi releasmi vydavateľstva: GLGN - Shadow Of My Future Self, JIMMY PE(E) - Road To Unknown, ukrajinský LOSTLOJIC - Love Is Blood a srbský MAZI - Bleeding Memories.

