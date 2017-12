Čo počúvame: Morrissey

Utrpenie jedného človeka môže iným spôsobiť radosť. Nie je v tom žiadna škodoradosť, ale v pesničkách to funguje.

23. apr 2009 o 0:00 Peter Bálik

Zoberte si napríklad takého Morrisseyho. Jeho skladby, ako napríklad na poslednom albume Years of Refusal, sú plné neopätovanej lásky, sklamaní nad svetom a trpkosti, až si hovorím, že by som teda nechcel žiť v jeho koži.

Ale Morrisseyho pesničky, aj keď sú trochu narcistické a útrpné, pôsobia na dušu skutočne blahodarne. Samozrejme, to ešte neznamená, že dobrý umelec je ten, ktorý skončí na kríži, ale niečo na tom bude.

Je to v nás. Silné pocity nás zasiahnu oveľa viac ako nejaká pesnička v štýle I Love You, aj keď aj tá, zoberte si napríklad The Beatles, môže byť skvelá.

Keď sa Boba Dylana pýtali, ako si vysvetľuje taký veľký úspech jeho albumu Blood On The Tracks, tak odpovedal: „Neviem prečo, ale tento druh bolesti sa ľuďom páči.“