O hlavnú cenu festivalu v Cannes zabojujú Johnnie To, Tarantino či Ang Lee

23. apr 2009 o 18:06 SITA

BRATISLAVA. Nový thriller hongkonského režiséra Johnnieho To, vojnový príbeh amerického režiséra Quentina Tarantina a výlet do Woodstocku Ang Lee z Taiwanu patria k 20 filmom súťažiacim o hlavnú cenu na tohtoročnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes. Vo štvrtok to oznámili organizátori prestížneho festivalu, ktorý sa uskutoční 13. až 24. mája.

V zozname dominujú filmy najmä ázijských a európskych osobností filmu, od Jane Campion z Nového Zélandu po Španiela Pedra Almodovara. Tarantino je jediný Američan, ktorý bude v Cannes bojovať o Zlatú palmu s filmom Inglourious Basterds z druhej svetovej vojny s Bradom Pittom a Diane Kruger v hlavných úlohách.

Na čele poroty 62. ročníka filmového festivalu v Cannes bude francúzska herečka Isabelle Huppert, dvojnásobná držiteľka hlavného ocenenia za najlepší ženský herecký výkon.