Banášova Zóna nadšenia je Knihou roka 2008

Zóna nadšenia od autora Jozefa Banáša je Knihou roka 2008. Rozhodli o tom čitatelia dvojtýždenníka o nových knihách Knižná revue.

24. apr 2009 o 8:21 TASR

Výsledky 18. ročníka tejto čitateľskej ankety zverejnili na stretnutí vo štvrtok 23. apríla večer pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv, ktorý je práve v tento deň. Šéfredaktorka Knižnej revue Margita Bíziková odovzdala ceny v troch kategóriách, kniha roka, debut roka a vydavateľstvo roka.

V kategórii Kniha roka 2008 získal prvenstvo Jozef Banáš a jeho román Zóna nadšenia, na druhom mieste je biografická kniha Taký bol Ladislav Mňačko autora Jozefa Leikerta a tretia pozícia patrí románu Pavla Rankova s názvom Stalo sa prvého septembra. Prvú pozíciu v kategórii Debut roka 2008 získali Rozprávky včielky Terky Štefana Debnára, druhá bola Ada Žigová a jej rozprávkový debut O snehuliakovi s horúcim srdcom a tretia Jana Pronská s knihou Zlatníkova chovanica. V tretej kategórii Vydavateľstvo roka 2008 získalo prvú pozíciu vydavateľstvo Ikar pred Slovenským spisovateľom a Slovartom.

Banášova Zóna nadšenia s podtitulom dramatický príbeh priateľstva a lásky rokov 1968 až 2008 je príbehom študenta Jozefa, Ukrajinky Alexandry a nemeckého študenta Thomasa, ktorý sa začína v lete 1968. "Hlavný hrdina Jozef Baláž je silne autobiografický, je to do veľkej miery o mne, Thomas je reálna postava, to je ten nemecký študent, ktorého po 37 rokoch našla v Mníchove moja dcéra Mária. Thomasov osud sme si rozprávali, keď prišiel ku mne na Veľkú noc 2006, tá Saša je spočiatku realita, potom už je to viac menej fikcia. Aj tá Saša je vlastne príbeh sovietskeho vojaka, ktorý bol v okupačnej armáde, len ja som potreboval ženskú postavu. Tie pocity, to poznanie, že boli oklamaní, to všetko je autentické," povedal autor. Od skončenia politickej kariéry sa venuje písaniu, v súčasnosti píše dokumentárny román o Alexandrovi Dubčekovi. "Je to veľmi náročné, veľká výzva, pretože mnoho ľudí, ktorí ho poznali, sú tu, žijú, môžu ma kontrolovať," dodal Banáš a pokračoval: "Skúsenosť z politiky mala pre mňa veľký význam, pretože som to zužitkoval napríklad v politickej satire Idioti v politike, ale aj v novej knihe Zóna nadšenia. Písal som však po celý život, len vždy to bolo popri práci."

V ocenenom vydavateľstve Ikar vyšli odmenené knihy Štefana Konkola a Ady Žigovej. "Najviac v tejto súťaži čitatelia ocenili to, že ponúkame naozaj široké spektrum kníh, od literatúry cez poéziu, prózu, trilery, romance o láske, populárno-náučné knihy pre deti a dospelých, knihy-kuchárky až po najrozsiahlejšie encyklopédie," povedala riaditeľka vydavateľstva Valéria Malíková.

Dvojtýždenník Knižná revue vznikol v roku 1990, vydáva ho Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR. Rok na to usporiadali prvý ročník tejto ankety. Knihou roka 1991 sa stala Veľká kniha o psoch a vydavateľstvom roka 1991 Gemini.