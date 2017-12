Zomrel britský režisér Ken Annakin

24. apr 2009 o 10:05 SITA

BRATISLAVA. Britský filmový tvorca Ken Annakin v stredu zomrel vo svojom dome v Beverly Hills. Mal 94 rokov. Režisér sa zapísal do svetovej kinematografie snímkami ako Najdlhší deň (1962), Dlhý súboj (1967) či Nové dobrodružstvá Pippi (1988).

Počas svojho života nakrútil viac ako 50 filmov. "Bol to niekto, kto miloval filmy a dával do nich všetok entuziazmus. Do konca svojho života bol nesmierne zvedavý a naplno prežíval všetky intrigy i romantiku výroby filmov," povedal pre Times Robert Wagner, ktorý s Annakinom spolupracoval na nakrúcaní krimi komédie The Biggest Bundle of Them All (1968).