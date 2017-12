Umelkyni zostalo pár dlhov

Tisíckrát videné fotografie Annie Leibovitzovej teraz fascinujú Berlín.

25. apr 2009 o 0:00 Štefan Hudec

Umierajúci otec, Susan Sontag po chemoterapii a narodenie vlastných detí. Najslávnejšia fotografka sveta odhalila strednej Európe nielen naštylizované celebrity, ale aj svoj osobný život. S razanciou, ktorá vyvoláva mrazenie.



Retrospektívna výstava diel Annie Leibovitzovej už dva mesiace visí v Berlíne, stala sa tam hitom sezóny. Jej fotografie v galérii C/O Berlin si za dva mesiace pozrelo 50­tisíc ľudí. „Bola som tu už dvakrát. Fascinujú má najmä jej rodinné fotografie a to, ako zobrazila koniec svojej priateľky," hovorí Agata Michalak z Varšavy.

Úspechu výstavy pomáha aj genius loci galérie, ktorá sídli v budove pošty v niekdajšej židovskej štvrti. Leibovitzovej dielam svedčia priestranné, ošumelé miestnosti s drevenými parketami. Visí tu Whoopi Goldbergová ponorená v mlieku, Demi Moorová tesne pred pôrodom a či jedna z najslávnejších fotografií vôbec - nahý John Lennon objímajúci chladnú Yoko Ono. Leibovitzová bola posledná, ktorá speváka fotografovala.

Celebrity nefotí

Tieto obrázky sme už stokrát videli, napriek tomu stále fascinujú. Annie k nim pridala aj menej známe, intímnejšie snímky Johnyho Casha na priedomí jeho domu alebo Patti Smithovej s deťmi na posteli.

„Nenávidím slovo celebrita. Vždy ma viac zaujímalo to, čo ľudia robia, ako to, čím sú. Dúfam, že to moje fotografie vyjadrujú," povedala Leibovitzová v Berlíne, keď výstavu otvárala. Čakal ju červený koberec, dvaja bodyguardi a húf novinárov.

Najsilnejšie momenty výstavy prichádzajú v miestnostiach venovaných fotografkinmu súkromiu. Rozcuchaná matka v plavkách na pláži, rodinné oslavy, popoludňajší spánok vo víkendovej vile či narodenie jej troch detí. Prvú dcéru porodila ako 51-ročná.

Leibovitzová jedných dychom ukazuje aj trápenie. Zvráskavenú, zamračenú matku, smrť otca i dlhoročný boj s rakovinou jej životnej lásky, spisovateľky Susan Sontagovej. Fotila ich spoločnú cestu do Mexika, do vojnou otriasanej Bosny, dovolenku v Paríža i chvíle tesne pred pohrebom.

Prečo má problémy

Žiadna exhibícia, voyerizmus, ale intímna výpoveď. Aj nemeckí recenzenti píšu: z fotografky filmových a hudobných celebrít sa stala umelkyňa.

Umelkyňa, ktorá práve tvrdo bojuje s dosahmi finančnej krízy. Magazín Time napísal, že najlepšie platená fotografka sveta má problémy s hotovosťou. Musela si požičať 15 miliónov dolárov, pričom založila autorské práva na svoje fotografie.

Presné dôvody zadlženia nie sú jasné. Špekuluje sa, že peniaze potrebuje na splátku hypoték a vymazanie strát z prevádzky štúdia, ktoré musela zavrieť. A musí platiť aj vysoké dane z majetku, ktorý zdelila po Susan.