Cannes ešte uvidí herca Heatha Ledgera

Francis Ford Coppola si tento rok nerobí chúťky na Zlatú palmu. Napriek tomu v súťaži festivalu v Cannes je niekoľko víťazov z minulých rokov.

25. apr 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

CANNES. BRATISLAVA. Riaditeľ festivalu v Cannes Gilles Jacob túži po autorských filmoch v programe, povedal to denníku Le Figaro. Nie však takých, z ktorých by ste mali ešte deň zamotanú hlavu. Myslí si, že dobrý autorský film môže prilákať aj veľké publikum.

Súťažný program tohtoročného festivalu je už známy, Jacob môže byť spokojný. O Zlatú palmu sa budú uchádzať aj slávne mená a víťazi minulých ročníkov. Medzi nimi je napríklad Lars von Trier s filmom Antichrist (v roku 2000 vyhral s Tanečnicou v tme), Quentin Tarantino s filmom Inglourious Bastards (v roku 1994 vyhral s Pulp Fiction) a aj Jane Campion (v roku 1993 vyhrala s Pianom).

A medzi ich súpermi je Pedro Almodóvar, Ang Lee, Tsai Ming-liang čo Isabel Coixet.

Nedávno sa šírili správy, že aj Francis Ford Coppola príde do súťaže - ale nepríde. Jeho film Tetro nie je zaradený ani mimo súťaže. Naopak, nesúťažne sa premietne The Imaginarium of Doctor Parnassus, hrá v ňom ešte Heath Ledger, režíroval ho Terry Gilliam.

Festival v Cannes sa začína 13. mája netradične - s animovaným filmom Up od Pixaru.