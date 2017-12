Fero Hora vyberá: Legendy britského rocku

Ďalšie pokračovanie návratov do minulosti populárnej hudby patrí trom „chuťovkám“ z britskej rockovej scény druhej polovice 60. rokov.

24. apr 2009 o 20:00 Fero Hora, Tomáš Rybár

Ďalšie pokračovanie návratov do minulosti populárnej hudby patrí trom „chuťovkám“ z britskej rockovej scény druhej polovice 60. rokov. Bol to čas búrlivého rozvoja rockovej hudby, kedy sa objavili viaceré nadčasové nahrávky, ktoré túto hudbu ovplyvňovali aj v nasledujúcich rokoch a desaťročiach. Medzi ich interpretov sa zaradili aj skupiny Troggs, Cream a Pink Floyd.

Skupina Troggs vznikla v roku 1964 a jej pôvodný názov znel Troglodytes. Jej frontmanom bol spevák a skladateľ Reg Presley.Hudba Troggsu mala vplyv na garážový rock i na punk rock. Za svoj vzor tento súbor označili napríklad Iggy Popp, Buzzcocks, či Ramones. Prvým britským hitom číslo jeden sa stala pesnička With A Girl Like You z pera Rega Presleyho.

video //www.sme.sk/vp/9183/

Po personálnej i hudobnej stránke sa skupina Pink Floyd formovala v období rokov 1964-65. Od roku 1966 začala pravidelne hrávať v londýnskom klube Marquee v undergroundovom programe. Až do začiatku roku 1968 bol jej vedúcou osobnosťou spevák, skladateľ a gitarista Syd Barrett. Pink Floyd bol v tom čase priekopníkom psychedelic a space rocku. Toto obdobie si pripomenieme so skladbou, ktorá vyšla na druhej malej platni Pink Floydu. Napísal ju Syd Barrett a volá sa See Emly Play.

video //www.sme.sk/vp/9185/

Dá sa povedať, že prvou britskou superskupinou sa stalo trio Cream, ktoré vytvorili v druhej polovici 60. rokov gitarista Eric Clapton, basgitarista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker. Ich muzikantské cítenie vznikalo v období obnovy R&B, ktorú na britskej hudobnej scéne vyvolal Alexis Korner. Cream pôsobil niečo vyše dvoch rokov, ale napriek tomu výrazne zmenil smer rockovej tvorby. Dokazuje to i skladba Sunshine Of Your Love. Jej autorom je Jack Bruce a chorus dokomponoval Eric Clapton. Text napísal básnik Pete Brown, ktorý so skupinou spolupracoval. Túto kompozíciu zdobí nezabudnuteľný Bruceov basgitarový riff a brilantné Claptonovo sólo.

video //www.sme.sk/vp/9186/

Fero Hora vyberá je pravidelný výber legendárneho dídžeja. Nový diel nájdete na SME.sk každý piatok od 20:00.