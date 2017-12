Zomrel spevák Duke D'Mond

Bývalý spevák skupiny Barron Knights Duke D'Mond (občianskym menom Richard Palmer) zomrel vo veku 66 rokov.

25. apr 2009 o 18:36 SITA

Niekdajší líder komediálnej popovej kapely, ktorý odišiel do hudobného dôchodku pred troma rokmi, zomrel na infarkt v nemocnici v Oxforde. "Duke mal neobyčajný hlas. Bol nenahraditeľnou časťou našej kapely 46 rokov," uviedol jeden zo zakladajúcich členov skupiny Pete Langford pre BBC News.

Formácia The Barron Knights vznikla 5. októbra 1960. Počas desaťročia trvajúcej kariéry stihla vydať niekoľko singlov, ktoré sa dostali do Top 10 britského singlového rebríčka (Call Up the Groups, Merry Gentle Pops, Pop Go the Workers, Live in Trouble a A Taste of Aggro). Okrem toho sa môžu pýšiť aj tým, že predskakovali legendám ako The Beatles či Rolling Stones.

Informáciu zverejnil server bbc.co.uk.