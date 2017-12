Zomrela herečka Bea Arthurová

Americká herečka Bea Arthurová, držiteľka ocenení Grammy za televízne komédie Maude a Golden Girls, zomrela v sobotu vo veku 86 rokov na rakovinu.

26. apr 2009 o 6:28 TASR

LOS ANGELES. Americká herečka Bea Arthurová, držiteľka ocenení Grammy za televízne komédie Maude a Golden Girls, zomrela v sobotu vo veku 86 rokov na rakovinu vo svojom dome v Los Angeles. Informovala o tom televízia CNN.

Herečka, ktorá sa narodila v 13. mája 1922 v New Yorku ako Beatrice Frankelová, sa objavila v celej sérii divadelných úloh na slávnom Broadwayi. V tejto súvislosti získala tiež cenu Tony Award za úlohu v hre Mame.

Začiatkom 70. rokov sa Arthurová objavila v prelomovej televíznej komédii All in the Family (Všetci v rodine) ako divoká liberálka Maude. Samotná Maude potom debutovala v roku 1972 v televízii CBS a stala sa jedným z najpopulárnejších sitcomov tohto obdobia.

Komediálny hit z rokov 1985-1992 Golden Girls (Zlaté dievčatá) si zase zobral pod drobnohľad spoločný život štyroch dôchodkýň v jednej domácnosti. Kľúčom k popularite Golden Girls sa stala komická medzihra medzi Arthurovej postavou a jej matkou, stvárnenou Estelle Gettyovou, ktorá bola v skutočnosti o rok mladšia než Arthurová.