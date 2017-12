Nové CD

Kde sa môžu stretnúť Bob Dylan, Beastie Boys a americko-britský indie rock? Na stole hudobného redaktora.

26. apr 2009 o 12:41 Peter Bálik

Bob Dylan: Together Through Life

Sony BMG 2009



Slávny americký pesničkár Bob Dylan nahral minulý rok na jeseň v tajnosti nový album Together Through Life. Od posledného Modern Times sa odlišuje drsnejším zvukom, ale aj na novinke, ktorá vychádza v pondelok, je verný blues, ranému rokenrolu a baladám, pripomínajúcim ranú swingovú éru. Desiatim pesničkám dominuje akordeón.



Beastie Boys: Paul's Boutique

EMI 2009



Americká hip-hopová legenda si dala dlhú nahrávaciu pauzu, a tak pomaly prichádzajú na rad ich staré albumy, ktoré vychádzajú vo výpravných reedíciách. Prvým z nich je ich druhý album Paul's Boutique, jeden z najpodstatnejších rapových albumov 80. rokov, na ktorom po úspechu rapového a hardrocko?vého debutu Licence To Ill našli svoj uličný zvuk.



Wilco: Ashes Of American Flags

Nonesuch 2009





Americká skupina Wilco vydáva v júni nový zatiaľ bezmenný album, ale čakanie naň môže skrátiť ich najnovší koncertný film Ashes Of American Flags, ktorý vychádza v pondelok na DVD. Základom filmu sú koncertné vystúpenia tejto skvelej kapely, vedenej lídrom Jeffom Tweedym, po starých koncertných sálach a v USA, a život skupiny na ceste.



The Doves: Kingdom Of Rust

EMI 2009





Britská alternatívna gitarovka The Doves sa zavrela na osemnásť mesiacov do štúdia na vidieku, aby pracovala na nových pesničkách pre ich nový album Kingdom Of Rust. Kritiky na ich novinku sú viac ako pozitívne, podľa nich ide o najambicióznejšiu nahrávku na pomedzí alternatívneho rocku, košatej orchestrálnej hudby a britského folku.