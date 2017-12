Vyhlásili najlepších bubeníkov v histórii hudby

27. apr 2009 o 11:00 SITA

BRATISLAVA. Magazín Rhythm v spolupráci so známymi svetovými bubeníkmi Chadom Smithom (Red Hot Chili Peppers), Peterom Erskineom, Joeym Jordisonom (Slipknot) a Thomasom Langom vytvoril rebríček sto najlepších bubeníckych bítov histórie.

Absolútnym víťazom sa stal bít Clydea Stubblefielda v skladbách The Funky Drummer Parts 1 & 2 speváka Jamesa Browna. Pieseň Funky Drummer sa v dvoch verziách nachádza na jeho kompilácií s názvom In the Jungle Groove, ktorá vyšla v roku 1986. Po prvý raz bola však nahraná už v roku 1969 a dodnes je sampel (bít) z nej jedným z najpoužívanejších najmä v hip-hopovej hudbe.

Na druhé miesto zaradili zostavovatelia rebríčka bít Johna Bonhama v skladbe When The Levee Breaks skupiny Led Zeppelin z roku 1971.

Aj na trojke je bít z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, za ktorým stojí bubeník Zigaboo Modeliste reprezentujúci neworleanský funk v skladbe Cissy Strut kapely The Meters. V Top 10 rebríčka sa okrem iných nachádza aj legendárna skladba Smells Like Teen Spirit od Nirvany či Back In Black od Austrálčanov z AC/DC.

Informáciu zverejnil server musicradar.com.