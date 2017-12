IT Crowd a Mad Men získali televízne ceny

Televízne ceny Britskej akadémie filmových a televíznych umení získali seriály IT Crowd, ktorý zvíťazil v kategórii Najlepšia situačná komédia, a Mad Men, ocenený v kategórii Najlepšia medzinárodná šou.

27. apr 2009 o 9:58 SITA

BRATISLAVA. Televízne ceny Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) získali seriály IT Crowd (2006), ktorý zvíťazil v kategórii Najlepšia situačná komédia, a Mad Men (2007), ocenený v kategórii Najlepšia medzinárodná šou. Najlepším zábavným programom sa stala spevácka súťaž The X Factor.

Hlavné ceny si z nedeľnej ceremónie v londýnskej sále Royal Festival Hall odniesli Stephen Dillane a Anna Maxwell Martin. Stephen Dillane zvíťazil v kategórii Najlepší herec za rolu smútiaceho otca v televíznej snímke The Shooting of Thomas Hurndall (2008), Anna Maxwell Martin sa stala najlepšou herečkou vďaka stvárneniu dlhoročnej pacientky psychiatrickej kliniky v Poppy Shakespeare (2008). V kategórii Najlepší zábavný výkon zvíťazil už druhý rok za sebou Harry Hill so svojou šou TV Burp (2002). Titul najlepší komik získal David Mitchell z Peep Show (2003).

Informáciu zverejnil spravodajský portál news.bbc.co.uk.