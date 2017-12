Prídu Les SlovaKs domov?

Tanečné združenie Les SlovaKs predviedlo v Bratislave skvelé predstavenie Opening Night a v chystanom programe chcú ešte hlbšie preskúmať pocity emigrantov.

27. apr 2009 o 10:31 Zuzana Uličianska





BRATISLAVA. Bratislava hostila neformálne divadelné stretnutie IETM. Divadelníci z Európy sa mohli pozrieť, ako vyzerajú naše produkcie. Ukázali sa im desiatky tanečných a činoherných projektov.

Celkom prirodzene, najväčšiu pozornosť priťahovali slovenskí tanečníci pôsobiaci v zahraničí. A absolútnym osviežením programu bola hravá šou Opening Night. Piati chlapci Milan Herich, Anton Lachký, Milan Tomášik, Peter Jaško a Martin Kilvády sa poznajú ešte od konzervatória a s dôverou sa púšťajú aj do jemných improvizácií.

V slovenskom folklóre paródia na westerny

Hoci každý z nich má za sebou prácu s uznávanými choreogrami ako Akram Khan či David Zambrano, od roku 2006 svoju energiu investujú predovšetkým do budovania značky Les SlovaKs Dance Collective.

S touto produkciou už stihli precestovať Európu od Bruselu po Madrid. Bolo trochu prekvapením, že sa v programe inšpirovali folklórnymi prvkami v kostýmoch, hudbe, ale predovšetkým v nápaditej kolektívnej choreografii.

Divákov sa chlapcom podarilo chytiť a zaujať od samého začiatku, keď úžasným viachlasom predniesli pesničku Ivanku, Ivanku.

V predstavení Opening Night sa pohrávali s typickými chlapskými postojmi a pohybmi, okrem ozvien z nášho regiónu sme podchvíľou mohli cítiť arabské vplyvy, ba i paródiu na westerny. Niektoré prvky vyžadovali od tanečníkov až cirkusové majstrovstvo, dynamiku a ohybnosť, chlapci dokázali byť jemní aj mužní a predovšetkým uvoľňujúco vtipní.

Možno ich spoznáme

Les SlovaKs Dance Collective pripravujú na november v Bruseli premiéru novej produkcie Journey Home (Cesta domov) – v nej by chceli ešte hlbšie preskúmať pocity emigrantov. Radi by si to predpremiérovo vyskúšali aj na Slovensku.

Bolo by dobré, ak by týchto „lesSlovákov“ poznali trochu aj domáci diváci. Prinajmenšom preplnené bratislavské divadlo Aréna im v piatok tlieskalo veľmi srdečne.