Dievčatá v Británii vravia o láske

Svoj dlhometrážny hraný debut Líštičky dokončuje MIRA FORNAY. Téma dievčat, ktoré odchádzajú pracovať do Veľkej Británie, ju priviedla do Írska. Spolupracuje so spoločnosťou, ktorá produkovala aj film Once.

28. apr 2009 o 0:00 Miro Ulman





Váš film je prvou írsko-slovensko-českou koprodukciou, navyše so spoločnosťou, ktorá produkovala úspešný film Once. Ako vznikla spolupráca?

„Scenár sa páčil riaditeľovi Irish Film Board Simonovi Perrymu. Ten nám odporučil spoločnosť Samson films, ktorá na spoluprácu s nízkym rozpočtom pristúpila. Bude to však úplne iný žáner, ako bol Once. V Líštičkách je hudby minimálne."

Film ste nakrútili podľa vlastného scenára. Čo vás k jeho napísaniu priviedlo?

„Počas štúdia v Londýne som sa stretávala s komunitou mladých Sloveniek. Začalo ma fascinovať, prečo toľko mladých ľudí a hlavne dievčat odchádza do Veľkej Británie a Írska a prečo sa tak veľa z nich nevráti. Líštičky sú teda o mladých dievčatách v cudzom svete, odvážnych a zároveň hľadajúcich samy seba. Majú svoje sny, no zároveň unikajú pred niečím nedopovedaným doma. Tam od nich očakávajú úspech v rozličných podobách: našetriť peniaze, nájsť si muža."

Ako dlho už na filme robíte?

„Keby neodstúpil z projektu český producent Negativ, mohol byť film hotový už pred dvoma rokmi a téma ekonomických migrantov zo Slovenska by zarezonovala silnejšie doma aj v zahraničí. No spolupráca s novým producentom Viktorom Schwarczom bola pre film neskutočným prínosom. Každý film potrebuje producenta, ktorý by mal pochopenie pre tému, spôsob práce a ktorý by dal režisérovi dôveru. Film Líštičky je stále aktuálny - nielen pre nastupujúcu krízu, no hlavne pre silný univerzálny príbeh. Rozpráva príbeh dvoch sestier, o ich odcudzení a zmierení, vzájomnej žiarlivosti a závislosti. A predovšetkým o láske."